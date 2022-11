Por que o goleiro de Marrocos cantou o hino e foi trocado antes do jogo contra Bélgica?

Yassine Bounou estava escalado como titular, mas deu lugar ao reserva antes da foto; GOAL apurou que ele sofreu com câimbras

O início do jogo entre Bélgica e Marrocos, na segunda rodada da Copa do Mundo, ficou marcado por uma situação curiosa. Yassine Bounou, goleiro titular da seleção marroquina, entrou em campo para os protocolos oficiais de pré-jogo, mas foi substituído pelo reserva Munir Mohamedi antes do início do jogo.

Bono, como é conhecido o goleiro marroquino, havia sido anunciado como titular para o jogo nas escalações divulgadas tanto pela seleção marroquina quanto pela Fifa, entrou em campo, se alinhou para a execução dos hinos junto aos seus companheiros, cumprimentou o ábitro e tudo, mas acabou não indo para o jogo. Antes mesmo da foto oficial da equipe, ele deixou o campo dando lugar ao seu reserva, Mohamedi, que atua no Hatayspor.

A reportagem da GOAL presente no jogo apurou com a Fifa que o goleiro sofreu de câimbras e, por isso, deixou o campo antes mesmo do início da partida.

E, justamente por ter sido feita antes do apito inicial, a troca de Bono por Munir não contou com uma das cinco substituições a que o treinador Walid Regragui tem direito a fazer na seleção marroquina ao longo do jogo.