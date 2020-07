Por que o Fluminense escolheu o Maracanã para a final da Taça Rio?

O clube vinha mandando as partidas longe do estádio, mas por questões contratuais precisa voltar

O Fluminense vai ser o mandante da partida válida pela final da Taça Rio, contra o Flamengo, e surpreendeu ao decidir levar o jogo para o Maracanã - onde funciona um hospital de campanha para o tratamento de infectados pelo novo coronavírus -, apesar de todos os protestos contra a volta do em meio a pandemia.

O Tricolor, no entanto, tem um motivo para levar à partida para o Maracanã. Em nota, o clube informou que o contrato de administração do estádio, que tem junto com o Flamengo, prevê um número mínimo de partidas que os dois precisam mandar lá por ano e, sem a final da , o corre risco de não conseguir fechar a conta e levar uma punição - que pode ser uma advertência, multa ou até levar à rescisão do contrato.

Em uma entrevista para o programa Troca de Passes, em junho, o presidente do Fluminense, Mário Bittencourt, já havia falado sobre isso: "Eu considero um desrespeito que a gente jogue ao lado do hospital de campanha neste momento. Aí você vai me perguntar: mas e mais à frente? Aí eu tenho contratos a cumprir. Eu sou obrigado contratualmente a jogar pelo menos 30 partidas no Maracanã".

Até agora, o Fluminense mandou oito partidas no estádio, além do clássico contra o , pela Taça Rio, quando o Tricolor bancou a maioria das despesas para levar o jogo para o Maracanã, ao invés de São Januário - como o cruzmaltino, mandante do jogo, gostaria - e conseguiu que a partida entrasse na conta.

Com mais 21 jogos garantidos no ano - 19 pelo Campeonato Brasileiro, um pela Copa do e a final da Taça Rio -, o Fluminense precisa mandar todos no Maracanã para não correr o risco de não cumprir o número estabelecido no contrato.

Caso tropece contra o no jogo de volta da , no qual precisa reverter um placar de 1 a 0, o Tricolor é eliminado da competição, e não tem a chance de ter mais jogos como mandante na temporada. Ou seja, a partida da final da Taça Rio pode ser necessária para que o Fluminense cumpra o contrato e não seja punido.

Veja a nota do Fluminense na íntegra:

"O Fluminense mandará o seu jogo da final da Taça Rio contra o no Maracanã. A decisão foi tomada para cumprir contratos de gestão do estádio, já que, pelo termo de permissão de uso assinado com o Governo do Estado, temos obrigação de jogar um mínimo de jogos ao longo da vigência do contrato e das competições vigentes. O FFC mandou seus jogos em outro estádio até o limite possível, para que não descumprisse obrigações contratuais. Esclarecemos ainda que, em entrevista do presidente Mário Bittencourt ao programa Troca de Passes, do SporTV, realizada no dia 18/06, já havia deixado claro que o clube teria que voltar a jogar no Maracanã por conta dessas obrigações.

O clube informa ainda que realizará ações até o dia do jogo, como a venda de ingressos virtuais, e destinará a arrecadação para doação de cestas básicas para comunidades do Rio de Janeiro. Seguimos contrários à realização de jogos ao lado de um hospital de campanha. O erro original foi sermos obrigados a voltar a disputar o campeonato, mas temos por princípio o cumprimento de nossos contratos e em nenhum momento, durante toda essa crise, deixamos de observar nossas obrigações".