Por que o Esporte Interativo vai mudar de nome?

O canal, criado em 2007, será rebatizado pela Warner Media

Se o Esporte Interativo já havia deixado de ser um canal de TV em 2018, agora deixará de ser chamado desta maneira. Segundo noticiado pelo blog do jornalista Rodrigo Mattos, do UOL, a marca será rebatizada como TNT Sports. O anúncio oficial será feito em breve.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O motivo da mudança é mercadológico, uma vez que a nova marca chegará junto da Warner Media Latin America, que será penregional. A mudança de nome também é o último capítulo de um processo iniciado em 2013, quando a Turner Broadcasting System (dona de canais como TNT, Cartoon Network e outros) comprou parte das ações do canal antes de, em 2015, adquirir na totalidade a TopSports, grupo ao qual o Esporte Interativo pertencia.

Mais times

Foi naquela época que o Esporte Interativo fez uma de suas maiores apostas, adquirindo o direito de transmitir jogos de , , , -PR, , Ceará e no Campeonato Brasileiro. O fato de o Grupo Globo ter deixado de transmitir as partidas de todos os times chegou a causar confusão contratuale polêmica durante o ériodo da Lei do Mandante. Em 2019 a Turner deixou de existir e passou a fazer parte do conglomerado Warner.

Quando parou de funcionar como canal de TV, o Esporte Interativo passou a transmitir os seus eventos esportivos – como a UEFA – em seu serviço de streaming, o EI Plus, e nos canais televisivos da Warner Media, como TNT e Space. A logo com as letras “EI”, contudo, seguiram vivas nas redes sociais e aparecendo também na identidade visual destas transmissões. Agora, contudo, pela primeira vez desde sua fundação, em 2007, uma nova marca vai tomar conta do que antes era Esporte Interativo... TNT Sports.