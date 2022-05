Por que o "engajamento" é um dos grandes entraves da Liga de Clubes do Brasil?

Clubes da Série B e 14 equipes da Série A, se reuniram na última sexta-feira (06) para debater sobre o estatuto da LIBRA, liga brasileira criada na última terça-feira (03) e trabalhar na criação de uma contraproposta.

O movimento surgiu após várias equipes analisarem o estatuto e não estarem de acordo com a divisão do dinheiro, o grande ponto de divergência até aqui.

Conforme trouxe a GOAL, o estatuto da LIBRA, prevê que a divisão do dinheiro seja da seguinte forma: 40% do montante será dividido de forma igualitária, 30% por premiação e outros 30% conforme o engajamenro dos clubes.

A forma de mensuração da audiência, ou engajamento, como eles chamam é outro ponto polêmico. O itém está estabelecido em cinco pilares, que são eles: média de público nos estádios, base de assinantes no streaming, número de seguidores nas redes sociais, audiência na TV Aberta e tamanho da torcida.

Os clubes que se reuniram nesta sexta-feira, defendem que o modelo de divisão do dinheiro siga o exemplo das ligas mais competitivas do mundo, como a inglesa.

"Os termos aceitos em São Paulo por outros 6 clubes perpetuam o abismo que existe hoje, ao manterem a parte igualitária das receitas em 40%, enquanto nos campeonatos mais bem sucedidos este percentual pode chegar a 68% somando todos os direitos domésticos, internacionais e de marketing, caso da Premier League, por exemplo. Não é aceitável que haja clubes ganhando 6 vezes mais do que outros, enquanto nas melhores Ligas do mundo essa diferença não ultrapassa 3,5 vezes", diz o comunicado soltado em conjunto pelos clubes.

A contraproposta está sendo desenhada com a exigência de que o clube que receber a maior cota, ganhe no máximo 3,5 vezes mais do que o time que receber a menor verba.

Estiveram presentes na reunião desta sexta-feira, representantes dos seguintes clubes: Vasco, Atlético-MG, Botafogo, Fluminense, Internacional, América-MG, Athletico-PR, Atlético-GO, Avaí, Ceará, Coritiba, Cuiabá, Fortaleza, Goiás, Juventude, Bahia, Brusque, Chapecoense, Criciúma, CSA, Guarani, Londrina, Náutico, Novorizontino, Operário-PR, Sampaio Corrêa, Sport, Tombense. O Grêmio não participou.

GRUPO QUE ASSINOU A LIBRA DEMONSTRA OTIMISMO POR MAIS CLUBES

Apesar da união dessas equipes, nos bastidores, segundo soube a GOAL, o grupo que assinou o estatuto da LIBRA, está confiante na chegada de mais clubes. Os princpias são: Atlético-MG, Grêmio e Vasco.

A diretoria do Cruzmaltino aguarda ainda uma posição da 777 Partnes, empresa empenhada em comprar a SAF. Atlético, depois de analisar com mais calma o estatuto, achou a proposta interessante, assim como o Grêmio.

Há uma reunião com os 40 clubes, agendada para o dia 12 de maio, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. No entanto, o encontro só acontecerá caso haja uma maior disposição dos representantes das equipes que assinaram a LIBRA, em discutir a contraproposta idealizada pelos demais.