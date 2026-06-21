Ousmane Dembélé gerou grande polêmica na França devido ao seu desempenho diferente com a seleção de seu país na Copa do Mundo de 2026, em comparação com o que vem apresentando no Paris Saint-Germain.

Dembélé levou o PSG ao título da Liga dos Campeões por duas vezes consecutivas e conquistou a Bola de Ouro no ano passado.

Dembélé não mostrou o seu nível habitual na primeira partida da França contra o Senegal na Copa do Mundo e foi substituído aos 80 minutos, enquanto seu companheiro Kylian Mbappé marcou dois gols, levando os Bleus à vitória (3 a 1).

Sobre o desempenho de Dembélé, Lucas Digne, lateral-esquerdo da França e do Aston Villa, foi questionado na coletiva de imprensa antes da partida contra o Iraque, na madrugada desta terça-feira, válida pela segunda rodada da fase de grupos, e respondeu:“Para mim, não há diferença no nível”.

Ele acrescentou, segundo o site “Foot Mercato”: “O nível do jogador é o mesmo. Estamos falando do vencedor da Bola de Ouro; ele é um jogador excepcional”.

E continuou: “Acho que existem diferentes estilos de jogo e diferentes equipes, e precisamos proporcionar a ele as melhores condições possíveis para que ele mostre suas habilidades”.

E concluiu: “Em Paris e em Barcelona, são times que dominam a posse de bola. Já aqui, tivemos menos posse na primeira partida contra o Senegal”.

Vale lembrar que a seleção da França disputará sua terceira partida contra a Noruega na noite da próxima sexta-feira.