Por que o Corinthians "sumiu" das redes sociais neste fim de semana?

Um dos principais alvos do clima de violência que tem invadido o futebol, o Corinthians iniciou na sexta-feira (22), às 10h (de Brasília), a campanha "Futebol Sem Ódio", que consiste em um apagão na comunicação do clube, desde às redes sociais até o veto de entrevistas de atletas e comissão técnica do clube. O silêncio está programado para durar três dias, até segunda-feira (25).

Recentemente, foram muitas as notícias sobre violência no futebol, principalmente praticadas contra atletas, que na opinião de torcedores, estão devendo dentro de campo. O Corinthians, por exemplo, passou por casos assim no começo de abril, quando medalhões do time, como Cássio, Gil, Paulinho e Willian sofreram ameaças de torcedores insatisfeitos com o momento do Timão. Além do Alvinegro, outros times passaram por situações semelhantes com seus atletas.

Por que o Corinthians vai ficar em silêncio até segunda-feira?

Com o intuito de protestar contra esse tipo de situação, além de chamar a atenção para as fake news do futebol, o Corinthians iniciou, nesta sexta-feira (22), um apagão de comunicação.

"Esta medida visa a conscientizar a fiel torcida e a sociedade em geral a respeito do discurso de ódio, tornando o debate do futebol especialmente tóxico e chegando ao extremo do risco físico e trauma psicológico para os profissionais do esporte - atletas ou não - e suas famílias", escreveu o Corinthians em comunicado oficial lançado na própria sexta-feira, antes do silêncio ser iniciado.

Assim, de acordo com a campanha "Futebol Sem Ódio", o Timão não vai interagir com torcedores nas redes sociais, nem mesmo para dar informações sobre o clássico contra o Palmeiras, realizado neste sábado (23). Além disso, o treinador Vítor Pereira e os jogadores não irão conceder entrevistas, nem coletiva e nem no gramado da Arena Barueri, onde será realizado o Derby.

Nenhuma exceção foi aberta pelo Corinthians até agora, nem mesmo para explicar a ausência de Cássio no time titular no clássico depois que o goleiro deixou o campo acompanhado da Dra. Ana Carola Côrte, médica do time.

Segundo a nota oficial do clube explicando o apagão, este será apenas a primeira de uma série de medidas que serão adotadas pelo clube em busca de um ambiente saudável no futebol.

Confira a nota oficial do Corinthians na íntegra:

"Futebol Sem Ódio: Pelo bem do esporte, Corinthians inicia campanha contra o clima de violência e a disseminação de ódio e fake news

Primeira ação do clube é “apagão” nas redes sociais e em toda sua comunicação a partir das 10h de sexta-feira, 22 de abril de 2022.

O Sport Club Corinthians Paulista entra nesta sexta-feira (22) em uma das causas mais importantes de seus mais de 111 anos de história. O clube do Parque São Jorge vai se posicionar contra o clima de violência no ambiente do futebol e a disseminação do ódio e das fake news nas redes sociais por meio de um apagão de comunicação. Nenhuma postagem será feita pelas redes sociais do clube e nenhuma ação de comunicação será realizada entre as 10h desta sexta-feira (22) e as 10h da próxima segunda-feira (25).

Esta medida visa a conscientizar a fiel torcida e a sociedade em geral a respeito do discurso de ódio, tornando o debate do futebol especialmente tóxico e chegando ao extremo do risco físico e trauma psicológico para os profissionais do esporte - atletas ou não - e suas famílias.

Além disso, não deixamos de notar que há quem aproveite o estado de permanente indignação para monetizar a repercussão de fake news, seja nas redes sociais ou em parte da imprensa tradicional, como se viu na semana passada, quando a operação de nosso estádio foi acusada de racismo ao cumprir a lei e barrar dois menores desacompanhados que tentavam entrar para assistir a uma partida apresentando ingressos inválidos.

“Não podemos mais permanecer imóveis diante de um contexto que ameaça todos os clubes e jogadores. É preciso que a sociedade reflita sobre qual futebol quer para si, para suas famílias, para o presente e para o futuro”, afirma Duilio Monteiro Alves, presidente do Corinthians.

Recentemente, os jogadores Cássio, Gil, Willian e Paulinho e seus familiares foram expostos a ameaças feitas por torcedores, fato que se repetiu em outros clubes. Esse ódio também se estende a dirigentes, árbitros e jornalistas, o que mostra a urgência de abordar o tema e enfrentar a situação de forma efetiva e abrangente.

Esta primeira medida do Corinthians será seguida por outras que envolverão todas as diretorias e todo o ecossistema do clube, de forma que imprensa, influenciadores, usuários e empresas de redes sociais também se engajem no necessário debate por um ambiente saudável para a prática, a vivência e a paixão pelo futebol profissional, dentro do espírito esportivo e democrático que guia o Corinthians desde sua fundação.

Atenciosamente,

Sport Club Corinthians Paulista."