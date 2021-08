Por que o Corinthians soa uma sirene no Parque São Jorge para anunciar contratações?

A tradição é antiga, mas está voltando a ser utilizada pelo Timão desde 2019

Todo corintiano já sabe: se a sirene tocou, tem reforço chegando. A tradição do soar forte vindo da torre do Parque São Jorge para anunciar a contratação de novos jogadores foi forte no século passado e, agora, está sendo novamente usada com frequência pelo Timão. Mas você sabe como isso começou?

Nesta sexta-feira (27), depois de muita expectativa, o torcedor corintiano pode ouvir a sirene do Parque São Jorge tocar para anunciar a chegada de Roger Guedes. No imaginário alvinegro, é praxe que ouvir o som da sirene significa que tem cara nova no pedaço, apesar de isso não ter acontecido por muitos anos - 11, se pensarmos na história recente do Timão.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A primeira vez que a sirene tocou no Parque São Jorge para anunciar um jogador foi em 1968, no mandato de Wadih Helou, quando Paulo Borges chegou ao Timão, vindo do Bangu. E quem popularizou a ideia foi o lendário presidente Vicente Matheus, sucessor de Helou.

Em seu primeiro mandato, em 1971, Matheus adotou a sirene para atiçar os torcedores e sócios do clube com as contratações do clube. Nomes como Palhinha, em 1977, e Sócrates, em 1978, além de uma dezena de outros jogadores, à época, foram privilegiados com o soar alto em suas chegadas ao Timão.

Na década de 80, sem Vicente Matheus na presidência, a sirene, que fica no alto do bar da torre, caiu em desuso pela primeira vez. O som deixou de anunciar reforços, e ficou servindo como sinal para os funcionários do Parque São Jorge.

Ao voltar à presidência, no final da década de 80, Vicente Matheus reavivou a tradição e soou a sirene para as chegadas de Neto, Denys e Mirandinha. No período em que Marlene Matheus, esposa de Vicente, foi presidente do Timão, a sirene também foi usada.

Alberto Dualib, que sucedeu o casal, colocou a sirene para tocar até 2001, nas principais contratações de seu mandato. E, depois disso, o som ficou em silêncio até 2005.

Quando o trio argentino Carlitos Tevez, Javier Mascherano e Sebá Domínguez chega ao Timão, as sirenes foram tocadas novamente. E, mais tarde, só em 2008 foram ouvidas novamente para anunciar ninguém mais ninguém menos do que Ronaldo Fenômeno que chegava ao Corinthians.

Mais tarde, apenas em 2019, na contratação de Bruno Méndez, os torcedores ouviram o som novamente. Mas, segundo o Corinthians, a sirene não havia tocado mais por questões de logística, já que os jogadores passaram a ser apresentados no CT Dr. Joaquim Grava, e não mais na sede social do clube.

No entanto, a tradição tem sido trazida de volta nas contratações mais recentes feitas pelo Corinthians, e já caiu nas graças da torcida - até mesmo da parcela que não tinha vivido isso antes e de quem não conhecia a história por trás.