Por que o Chelsea pagará R$ 2,8 milhões por mês para Hudson-Odoi, de 18 anos?

Os Blues asseguraram o futuro de um dos mais talentosos atletas do elenco depois de ver um forte interesse do Bayern de Munique

A tentativa do de Munique de assinar Callum Hudson-Odoi foi a razão chave para os Blues decidirem oferecer um novo contrato para o jovem, avaliado em 600 mil libras (R$ 2,8 milhões) por mês com possibilidade de chegar a 720 mil libras (R$ 3,3 milhões) por conta de bônus.

Os Blues ficaram sobre pressão por conta dos termos oferecidos pelo atual campeão da . Porém, a linha transformou o jovem de 18 anos em um dos jogadores mais bem pagos do futebol.

O antigo salário de Hudson-Odoi era inferior ao atual. O garoto faturava 400 mil libras (R$ 1,8 milhão) por mês em seu antigo contrato.

O jogador da seleção inglesa assinou um contrato de cinco temporadas em Stamford Bridge. Sem sucesso na contratação do jovem britânico, o Bayern foi atrás de Leroy Sané, hoje no .

Para tentar tirar o atleta dos Blues, o clube bávaro ofereceu um contrato de longo período e a camisa 10 da equipe, depois de propor 35 milhões de libras (R$ 163,25 milhões) pela taxa de transferências.

Callum Hudson-Odoi considerou trocar o Stamford Bridge pela Allianz Arena, sobretudo pela ausência de oportunidades na equipe de Londres. O britânico tem 28 aparições pelo time profissional do e passou a ser convocado por Gareth Southgate para defender a .

N'Golo Kanté segue como o maior salário do Chelsea, com vencimentos de 290 mil libras por semanas, o que representa 1,160 milhão de libras (R$ 5,4 milhões) por mês. Hudson-Odoi conta com o segundo maior salário do clube na atualidade. Ele está ao lado de Kepa Arrizabalaga, Ruben Loftus-Cheek, Cesar Azpilicueta e Marcos Alonso.