Por que o casamento de Douglas Costa causou uma crise com o Grêmio e sua torcida

A novela entre Douglas Costa e Grêmio está perto de acabar, porém, seu casamento com a modelo Nathália Felix parece ter ganhado mais um capítulo nesta grande trama.

Em uma carta, o jogador afirmou que permanecerá no time gaúcho para a disputa da Série B e, ainda, se desculpou por suas atitudes ao longo da temporada passada.

"Como todo homem humilde e de caráter deve fazer quando reconhece que erra… por todas minhas atitudes, e quero deixar claro que isso ficou no passado."

"Agi de forma impulsiva, e acabei retribuindo ofensas a quem não merecia e a quem nem sabia o que se passava internamente. Isso me machucou muito, mas é passado também…", disse o jogador.

Ainda na temporada passada, Douglas Costa chamou à atenção da torcida do Grêmio por conta do seu casamento. Isto porque a festa, primeiramente marcada para julho de 2021, precisou ser adiada por conta da pandemia, porém, a nova data coincidiu justamente com a partida final do time no Campeonato Brasileiro.

Com o time lutando contra o rebaixamento, a diretoria do clube vetou o atacante de sair da concentração, dois dias antes do jogo final, para ir ao próprio casamento. O jogador, como resposta, acabou apagando todas as menções do Grêmio em seu perfil oficial do Instagram, irritando ainda mais o torcedor.

Antes disso, o jogador foi muito criticado por, segundo os torcedores, ter forçado o terceiro cartão amarelo na partida contra o São Paulo na reta final da competição, ficando de fora do duelo contra o Corinthians, que poderia ter ajudado a equipe na corrida contra o rebaixamento.

Na ocasião, Douglas Costa reagiu a ofensas dos torcedores em uma rede social.

Para fechar o ano e, na última partida do time na temporada, o atacante até entrou em campo contra o Atlético-MG. No entanto, chamou a atenção na comemoração de seu gol com um "tchauzinho" para os torcedores, criando um clima nada amigável para sua permanência.

Seu casamento, dessa vez, ficou marcado para a próxima quarta-feira (19), no Hotel Copacabana Palece, no Rio de Janeiro.

No entanto, o jogador acabou testando positivo para Covid-19 na reapresentação do time para a nova temporada nesta segunda e, com isso, o casamento pode precisar ser remarcado novamente.

De qualquer forma, Douglas Costa deve permanecer na equipe para a disputa da segunda divisão nacional, honrando seu contrato com o Grêmio. Mas o assunto fora dos gramados tem atrapalhado o desempenho e a relação do jogador com a torcida.