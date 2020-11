Por que o Botafogo desistiu de contratar Jonas, volante ex-Flamengo?

Negociação se encaminhava para o acerto entre as partes, mas a necessidade de um aval da Fifa fez com que o Fogão abandonasse as conversas

O esteve perto de anunciar seu 26º reforço em 2020. O volante Jonas, ex- , esteve próximo da Estrela Solitária, mas um aval da Fifa, que seria necessário para que ele conseguisse ser inscrito no Brasileirão, fez com que o clube carioca desistisse da contratação do meio-campista, de acordo com a Gazeta Esportiva.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e faça o teste por um mês grátis!

Aos 29 anos, Jonas estava no Al Ittihad, da . No começo de outubro, ele rescindiu contrato com a equipe saudita em acordo unilateral. Dessa forma, para que Jonas pudesse ser inscrito nas competições da CBF, seria necessário que a Fifa desse um aval deixando o jogador em condições jurídicas de se inscrever e atuar.

Mais times

Para evitar problemas com a inscrição, o abandonou as tratativas para contar com o atleta piauiense. Assim, o clube não deve ter mais nenhum reforço para 2020 e o treinador Ramon Díaz já sabe todo o elenco que terá à disposição.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Reforços não faltaram ao time do Nilton nesse ano. Desde o início de 2020, o Botafogo contratou 25 jogadores, fato que, de acordo com o portal Fogão Net, é o recorde de contratações do clube na última década.

Desses 25 contratados em 2020, quatro já saíram do clube: Ruan Renato, Danilo Barcelos, Thiaguinho e Gabriel Cortez já não fazem mais parte do elenco botafoguense, que luta contra o rebaixamento no Brasileirão e é o vice-lanterna da Série A.