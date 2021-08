Por que o Botafogo apostou de novo em camisa azul em novo uniforme?

O Glorioso lançou um novo uniforme na cor azul celeste para os jogadores de linha; veja o preço e onde comprar

No mesmo dia em que comemorou os seus 117 anos de existência, o Botafogo lançou uma camisa nova. O quarto modelo assinado pela Kappa surpreendeu pelas cores. Afinal de contas, o tradicional preto e branco ficou apenas no belo escudo com a Estrela Solitária em evidência. A nova camisa botafoguense é azul.

Esta não foi a primeira vez que o Alvinegro viu o azul em seu uniforme. A cor já esteve presente, por exemplo, em um popular modelo lançado pouco após a Copa do Mundo de 2010, celeste em homenagem à seleção uruguaia que tinha Loco Abreu – um dos grandes ídolos recentes do Glorioso. Nos últimos anos, um uniforme azul claro também foi lançado mas apenas para goleiros. Desta vez o ineditismo está no fato de ser uma camisa para os jogadores de linha.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

A peça, celeste e muito parecida ao uniforme de algodão que homenageou Loco Abreu e a seleção uruguaia, na verdade é uma homenagem do clube ao Rio de Janeiro – que tem no azul de tom parecido uma das cores de sua bandeira.

Uma homenagem à nossa inspiração. Uma homenagem à estrela vista no céu da cidade mais bonita. Uma homenagem ao Rio de Janeiro.

Acesse https://t.co/jD9AcZ0JN0 🔥 #ORioéGlorioso pic.twitter.com/mnj8ZYt0bH — Botafogo F.R. (@Botafogo) August 12, 2021

"Reservamos o lançamento da quarta camisa especialmente para o dia do aniversário do Clube. O conceito faz ode à Cidade Maravilhosa, que muito interage com a nossa história. Afinal, o Rio de Janeiro é o berço do clube mais tradicional do Brasil. O uniforme está lindo e temos certeza que será um sucesso", afirmou o presidente do Botafogo, Durcesio Mello.

Quanto custa a nova camisa azul do Botafogo?

(Foto: Vitor Silva/Botafogo)

Os valores da nova peça são os seguintes: R$259,90 (masculina), R$249,90 (feminina), R$239,90 (juvenil) e R$219,90 (infantil).

Quem é sócio torcedor do clube, entretanto, tem um desconto de 20% de acordo com o plano adquirido.

Onde comprar a camisa azul do Botafogo?

A camisa pode ser comprada no site da nova loja oficial online do Botafogo: loja.botafogo.com.br.