Por que o Bayern de Munique não está entre os clubes da Superliga da Europa?

Os alemães não se juntaram aos 12 times criadores da nova competição europeia

Contrariando 12 gigantes do futebol europeu, o Bayern de Munique não “aderiu” à nova Superliga da Europa, que já está gerando polêmica no mundo da bola. Além do atual campeão mundial, outras equipes, como o PSG, também não vão fazer parte da competição.

A notícia de que 12 gigantes do futebol europeu vão participar de uma liga própria está mexendo com o mundo da bola. Milan, Arsenal, Atlético de Madrid, Chelsea, Barcelona, Inter de Milão, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid e Tottenham anunciaram no domingo (19) a criação da Superliga.

O que chamou a atenção de parte dos torcedores foi a ausência de alguns times, principalmente da Alemanha e da França. Entre aqueles que não “aderiram” à competição está o Bayern de Munique, atual campeão mundial.

Assim como o Borussia Dortmund, primeiro gigante alemão a se posicionar sobre a Superliga, o Bayern de Munique se mostrou solidário à Uefa e à Liga dos Campeões. Além disso, o CEO do clube, o ex-jogador Karl-Heinz Rummenigge, também defendeu que a criação da nova liga não vai resolver os problemas financeiros dos times.

"O FC Bayern não participou do planejamento de uma Superliga. Estamos convencidos de que o atual formato do futebol garante uma base séria. O FC Bayern concorda com o novo formato da Liga dos Campeões por acreditar que é o passo certo para o desenvolvimento do futebol europeu. A fase preliminar modificada contribuirá para mais tensão e emoção na competição", disse em nota oficial divulgada pelo clube.

"Não creio que a Superliga vá resolver os problemas financeiros dos clubes europeus que foram causados pelo coronavírus. Em vez disso, todos as equipes da Europa devem trabalhar em solidariedade para garantir que a estrutura de custos, em particular os salários dos jogadores e os honorários dos consultores, sejam ajustados às receitas, a fim de tornar o futebol europeu mais racional", completou Rummenigge, sobre a possibilidade de os times faturarem mais com a nova competição.