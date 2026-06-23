Por que o Barti está autorizado a jogar contra a Inglaterra, apesar de ter ficado de fora da partida contra o Panamá?

Thomas Partey integrou a escalação titular da seleção de Gana, em preparação para o confronto contra a Inglaterra na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, nesta terça-feira à noite, apesar de ter sido forçado a ficar de fora da partida de estreia da equipe contra o Panamá na semana passada.

A Gana venceu a partida da primeira rodada contra o Panamá (1 a 0) e conquistou seus primeiros três pontos.

Está previsto que Partey compareça perante o Tribunal Real de Southwark no próximo ano, após ter sido acusado de cinco crimes de estupro e um de agressão sexual no ano passado; além disso, duas acusações adicionais de estupro foram formuladas contra ele em fevereiro deste ano.

Por sua vez, Barty, ex-jogador do Arsenal e atual jogador do Villarreal, nega todas as acusações contra ele.

A ausência do jogador de 33 anos na vitória de Gana sobre o Panamá, em Toronto, deveu-se à recusa das autoridades canadenses em conceder ao jogador permissão para entrar no país, segundo o jornal inglês “Metro”.

Após a recusa inicial do pedido de visto, Parte apresentou um pedido de emergência na tentativa de obter permissão para entrar no Canadá.

O juiz analisou o recurso e manteve a decisão original de indeferir o pedido de visto.

Documentos judiciais revelaram posteriormente que Barty não havia divulgado as acusações de estupro e agressão sexual contra ele ao apresentar o pedido de entrada no Canadá antes do início do torneio.

Além disso, uma declaração lida no tribunal revelou que Barty se comprometeu a permanecer sob a supervisão dos dirigentes da seleção ganesa em todos os momentos durante sua estadia proposta no Canadá.

No entanto, Barty não enfrentará esse problema ao jogar contra a Inglaterra em Boston, já que as autoridades americanas lhe concederam um visto para entrar no país.

Ele também estará à disposição para a última partida de Gana no Grupo 12, contra a Croácia, em Filadélfia, no sábado.

Mas, embora Barty esteja livre para jogar nas demais partidas de Gana na fase de grupos, o mesmo problema surgirá novamente se a seleção se classificar para as oitavas de final e uma de suas partidas estiver programada para ser disputada no Canadá.







