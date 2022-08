Por que o Barcelona ainda não inscreveu reforços para jogar em LaLiga?

O clube segue correndo atrás de resolver as coisas antes de 31 de agosto

O Barcelona está tentando dar a volta por cima dentro de campo e, para isso, se acertou com cinco reforços para a temporada. No entanto, as questões financeiras da equipe culé podem atrapalhar esses planos, uma vez que o clube não está conseguindo inscrever os novos jogadores para jogar LaLiga.

A janela de transferências do Barcelona neste verão europeu é de dar inveja. Robert Lewandowski, Raphinha, Jules Koundé, Franck Kessie e Andreas Christensen foram os cinco contratados do clube e devem fazer uma boa diferença no Barça. Nenhum deles, porém, está liberado para estrear no Campeonato Espanhol ainda. Além deles, Ousmane Dembélé e Sergi Roberto não puderam ter suas renovações contratuais registradas.

Ainda vivendo os efeitos de uma grave crise financeira, o Barcelona não se encaixou no fair-play financeiro imposto pela La Liga. Ou seja, o clube gastou em contratações e folha salarial mais do que o limite proporcional à sua receita. Mesmo com novos patrocínios e venda de ativos, o Barça não está conseguindo cumprir as exigências e, portanto, está proibido de inscrever.

Além de tentar a venda de mais ativos do clube - como os 24,5% da Barça Studios, anunciada nesta segunda-feira (8), por 100 milhões de euros -, o clube ainda deve tentar a venda de mais alguns jogadores - Frenkie De Jong e Memphis Depay são os favoritos a serem negociados pelo Barça, sendo que o primeiro é alvo do Manchester United e o segundo está próximo da Juventus -, e mas uma redução salarial com alguns atletas, a fim de que os gastos também diminuam.

Para que os jogadores possam ser registrados, porém, o clube precisa resolver suas pendências até 31 de agosto. Isso porque, no dia seguinte, 1º de setembro, a janela de transferência se fecha, e novos reforços não podem mais ser inscritos até o final do ano, quando o mercado é aberto novamente.

O Barça, porém, quer resolver essa situação o quanto antes, para que os reforços logo estejam disponíveis e não percam nenhum ou poucos jogos da La Liga. Os culés estreiam no Espanhol no próximo sábado (13), contra o Rayo Vallecano, em casa.