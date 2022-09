Por que o Athletico não mandou a final da Libertadores de 2005 na Arena da Baixada?

Equipe paranaense utilizou Beira-Rio, do Internacional, como "casa" naquela edição; entenda

Em 2005, o Athletico viveu grande momento em sua história e pôde se classificar para a final da Copa Libertadores da América pela primeira vez, que foi disputada contra o São Paulo no Beira-Rio e no Morumbi nos jogos de ida e volta. Para os mais atentos, deve ter surgido a questão: por que o Furacão atuou no estádio do Internacional, no Rio Grande do Sul, e não na Arena da Baixada, na própria casa?

Ganhe bônus de até R$ 500 mais uma aposta grátis de R$ 20 na Betsson clicando aqui

Assim como está definido hoje nos regulamentos da Conmebol, entidade que organiza a competição sul-americana, há sempre uma capacidade mínima que o estádio deva atingir em cada fase do torneio para que possa receber os jogos da equipe como mandante. Atualmente, é definido da seguinte forma:

PRELIMINARES FASE DE GRUPOS OITAVAS/QUARTAS DE FINAL SEMIFINAL 7.500 10.000 20.000 30.000

Na época, a final da competição era disputada em dois jogos, e um deles seria jogado na Arena da Baixada. Mas, pelo fato do estádio da equipe paranaense não possuir capacidade para 40 mil torcedores naquele momento, nem o São Paulo e nem a Conmebol aceitaram a situação. O Athletico aumentou ainda a quantidade de arquibancadas para chegar aos 36 mil lugares na ocasião, mas não houve acordo e o clube precisou utilizar o Beira-Rio como mando de campo.

O primeiro jogo foi com o Athletico atuando "em casa", e a equipe conseguiu segurar o forte São Paulo da época empatando o embate em 1 a 1 e deixando tudo igual para a partida de volta. No Morumbi, o Tricolor goleou por 4 a 0 e levantou a taça de tricampeão da Libertadores sobre o Furacão. E se a primeira partida tivesse acontecido na Arena da Baixada? O resultado seria outro? É impossível descobrir.

Neste ano, o Athletico volta a final da competição para disputar o título inédito em sua história, dessa vez em jogo único e contra o Flamengo, no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador. No dia 29 de outubro, as equipe comandada por Fernandinho, que estava presente em 2005, busca levantar a taça sobre o rubro-negro carioca.