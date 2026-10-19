Enquanto os jogadores da Premier League inglesa recorreram ao gesto de ajoelhar para combater o racismo, o atacante do Leeds United, o inglês Dominic Calvert-Lewin, permaneceu de pé na partida de ontem, domingo, contra o Manchester United, que terminou empatada (1 a 1).

Desde a pandemia de Covid-19, a liga da Premier League inglesa estabeleceu um ritual antes do início das partidas: ao apito final do árbitro, cada jogador se ajoelha em protesto contra o racismo.

Esse gesto foi diminuindo gradualmente nos últimos meses, mas voltou a aparecer nesta semana como parte da campanha "Não há lugar para o racismo", segundo informou a rede francesa "RMC Sport".

Segundo seu treinador, Daniel Farke, a decisão de Dominic parte do "respeito". Ele acrescentou em entrevista coletiva: "O Dom diz: 'Não vou permitir que ninguém me controle. Eu demonstro meu respeito defendendo a mim mesmo'. Cada pessoa é diferente e demonstra seu respeito a essa campanha à sua própria maneira. É certamente uma boa campanha e uma causa nobre, apoiada pelo mundo do futebol e do esporte em geral em situações como essa, porque o vestiário é um exemplo maravilhoso de como todos nós vivemos juntos".

Não é a primeira vez que o atacante do Leeds toma essa decisão, pois também permaneceu de pé durante a partida contra o Burnley no fim da temporada passada.

Da mesma forma, Ainsley Maitland-Niles (Everton), Issa Diop (Ipswich Town), Marc Guéhi (Manchester City) e Ryan e Tyler Adams (Bournemouth) optaram por não se ajoelhar durante as partidas desta semana.

Esse movimento teve início em 2020, após a morte de George Floyd depois de sua detenção pela polícia americana, o que deu origem ao movimento "Vidas Negras Importam".

Como consequência, esse gesto marcante passou a ser realizado antes de cada partida na Inglaterra. No entanto, essa prática foi interrompida em 2022, e, ainda assim, para reforçar o posicionamento, ficou acordado que o gesto de ajoelhar seria feito duas vezes por temporada.







