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O Arsenal não teve um pênalti marcado a seu favor contra o Hull City no sábado, depois que o VAR apontou impedimento de Kai Havertz antes de ele ser derrubado por Nobel Mendy. A torcida da casa chegou a comemorar quando o árbitro Farai Hallam assinalou a falta, mas o Hull acabou recebendo um tiro livre, deixando Mikel Arteta furioso à beira do campo durante um primeiro tempo tenso no Emirates Stadium.

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Arsenal tem pênalti negado após longa revisão do VAR contra o Hull

O Arsenal dominou boa parte do primeiro tempo e achou que teria a chance de marcar da marca de 11 metros quando Havertz caiu na área em uma disputa com Mendy. O jogo seguiu, mas o lance foi analisado pelo VAR durante vários minutos, até que Hallam foi orientado a consultar o monitor à beira do campo.

O VAR informou ao árbitro que Mendy havia claramente segurado a camisa do atacante, mas que Havertz estava em posição de impedimento naquele momento. Por isso, a falta não poderia ser marcada.

Comemoração no Emirates vira revolta, e Arteta confronta a arbitragem

Ao anunciar a decisão, Hallam mencionou primeiro a falta cometida pelo zagueiro do Hull, e a torcida da casa comemorou o pênalti que achava que seria marcado. A alegria virou decepção num piscar de olhos quando o árbitro explicou que, em vez disso, o Hull cobraria uma falta por impedimento.

Uma nota da Premier League dizia: "O VAR recomendou uma revisão em campo por um possível pênalti para o Arsenal em uma disputa de Mendy com Havertz, mas determinou que Havertz estava em posição de impedimento na origem da jogada." A decisão provocou revolta entre os jogadores e no banco do Arsenal. Arteta teve uma conversa dura com o quarto árbitro antes de as equipes irem para o intervalo sem gols.

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Por que o VAR errou na decisão sobre o impedimento de Havertz

Logo ficou claro que as regras estavam do lado do Arsenal. Dale Johnson, correspondente da BBC Sport para questões do futebol, afirmou: "Essa é uma intervenção muito controversa do VAR no Emirates. Um jogador em posição de impedimento só participa da jogada quando comete uma infração de impedimento. Kai Havertz precisa estar 'tentando jogar a bola ou disputando a bola com um adversário'. Caso contrário, o puxão na camisa cometido por Nobel Mendy tem precedência. A falta ocorre antes de qualquer infração de impedimento.

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"Havertz não cometeu uma infração de impedimento, e deveria ter sido marcado um pênalti para o Arsenal, independentemente do impedimento. Vimos isso algumas temporadas atrás, em um jogo entre Newcastle e Bournemouth. Fabian Schar estava por pouco em posição de impedimento, mas foi puxado quando se preparava para correr em direção à bola cobrada em uma falta. Um pênalti foi marcado após revisão do VAR."

O que esperar do Arsenal no segundo tempo contra o Hull?

A decisão deixa os atuais campeões com uma forte sensação de injustiça no intervalo.

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Agora, a equipe de Arteta precisa transformar essa frustração em um gol após o reinício da partida. Se ele não sair, os questionamentos à arbitragem só vão aumentar.