Por que ninguém consegue demitir Infantino? O plano da Europa esbarra em um muro sólido

Apesar da ampliação do descontentamento europeu contra Gianni Infantino e do aumento das vozes que exigem sua saída da presidência da FIFA, os cálculos nos bastidores da entidade internacional revelam uma realidade diferente: os números não são suficientes para derrubá-lo, e o caminho rumo à sua destituição esbarra em um muro de 106 votos que, até agora, parece inatingível.

Ladislao Moñino, jornalista da rádio espanhola "Cadena SER", revelou que remover Gianni Infantino da presidência da Federação Internacional de Futebol tornou-se uma missão quase impossível em termos matemáticos, apesar da ampliação do círculo de oposição a ele dentro da União das Federações Europeias de Futebol.

Moñino havia escrito no jornal "El País" um artigo intitulado "A difícil missão de remover Infantino", no qual afirmou que "a única possibilidade atual de o presidente ítalo-suíço não permanecer à frente da FIFA é sua renúncia e a desistência de concorrer a um quarto mandato nas eleições marcadas para 18 de março de 2027", posição que voltou a reafirmar durante sua participação no programa "El Larguero", com Álvaro Benito.

Moñino explicou que há uma visão europeia clara contra Infantino, e que a opinião pública também se posiciona contra ele por causa da série de acontecimentos polêmicos que antecederam e ocorreram durante a Copa do Mundo, mas ressaltou que "a opinião pública não vota".

Ele apontou que, apesar do forte golpe sofrido por Infantino com a retirada do apoio da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) e da Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe (Concacaf), essa oposição não foi total, já que ainda existem federações dentro da Concacaf que apoiam o atual presidente, o que explica a falta de correspondência dos números.

O convidado revelou o maior obstáculo numérico diante de qualquer tentativa de derrubar Infantino, ao afirmar: "São necessários 106 votos para destituí-lo e para convocar um congresso extraordinário", quórum que seus opositores ainda não possuem.

Moñino apontou a existência de "um forte interesse da União das Federações Europeias de Futebol e de seu presidente, Aleksander Ceferin, em destituí-lo da presidência da FIFA", mas afirmou, ao mesmo tempo, que, se os votos suficientes estivessem disponíveis, a UEFA já teria começado a tomar providências e a apresentar um candidato capaz de derrotá-lo caso fosse realizado o congresso extraordinário necessário para levá-lo à renúncia.

Ele destacou que as atenções se voltam agora ao congresso da União das Federações Europeias de Futebol, marcado para o início do próximo ano, para a eleição do presidente, no qual é provável que Ceferin seja reeleito, além do congresso da FIFA que será realizado em Rabat, no Marrocos, em meio a questionamentos sobre o quanto esse embate afetará o cenário em torno da próxima Copa do Mundo, depois de toda a polêmica levantada.