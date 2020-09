Por que Neymar pode ficar suspenso mais tempo do que rival que ele acusa de racismo?

O brasileiro foi punido em duas partidas, além de outra condicional, enquanto a Ligue 1 investiga as acusações contra Álvaro González

E o "Le Classique" entre PSG e Olympique de Marselha ainda parece longe do fim: mesmo com o anúncio que Neymar será suspenso por dois jogos - além de outro "condicional", caso se envolva em confusão nas próximas dez partidas -, a ainda está investigando o caso que parou o mundo do esporte neste último domingo (13).

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Em comunicado oficial, a Ligue 1 divulgou as punições após a confusão no clássico: no , Kurzawa pegou seis partidas, Neymar e Paredes, outras duas, e Di María será investigado por uma possível cusparada. No Olympique, Amavi pegou três jogos de gancho, Benedetto, um... e a entidade está analisando as acusações de que Álvaro González teria proferido ofensas racistas ao brasileiro.

Mais times

Oficialmente, a Federação Francesa de Futebol abriu investigações sobre o caso. Se for constatado que o espanhol realmente foi racista - como algumas imagens parecem provar, de acordo com a leitura labial -, ele pode pegar até dez jogos de suspensão.

Câmera que mostra o Álvaro Gonzalez insultando o Neymar de forma racista: “MONO HIJO DE PUTA”



Neymar escuta e já corre até o juiz pra relatar o ocorrido.

pic.twitter.com/MOJKZHpuE0 — neymar jr deprê (@neymarjrdepre) September 14, 2020

O problema é que ainda não existe nenhuma prova oficial (divulgada pela Ligue 1) que aponte o racismo de Álvaro González, ao passo que certas imagens mostrariam Neymar cometendo ofensas homofóbicas em relação ao jogador espanhol.

Mais artigos abaixo

Assim, caso a investigação não encontre essas imagens - e o presidente da Federação Francesa de Futebol, deu declarações absurdas de que não existiria racismo no futebol, por exemplo, e não parece acreditar nas acusações -, a tendência é que Álvaro González seja absolvido e não pegue nenhuma punição. Desta maneira, o brasileiro seria punido por mais tempo do que o jogador que ele acusou de o ofender.

Fica difícil imaginar que Neymar não ouviu nada do jogador, e vídeos do momento dão conta de que o espanhol teria, sim, o ofendido. O problema é que essa imagem ainda não foi considerada pela investigação, segundo a Téléfoot, emissora que transmitiu a partida, pois, para eles, não é conclusiva.