Por que Neymar não joga pelo PSG contra o Bayern, nas oitavas da Champions League?

O brasileiro está lesionado e ficará de fora dos campos pelos próximos meses

O Paris Saint-Germain entra em campo nesta quarta-feira (8) às 17h (de Brasília), contra o Bayern de Munique, na Alemanha, pelo jogo de volta das oitavas de final da Liga dos Campeões. Para o jogo decisivo, porém, o time francês tem um desfalque importante: Neymar segue de fora.

Precisando reverter o 1 a 0 sofrido para o Bayern no primeiro jogo, em casa, o PSG vai à campo com força máxima, no entanto, um jogador importante não estará em campo. Neymar sofreu uma nova lesão no último dia 19 de fevereiro, em partida contra o Lille, pela Ligue 1, e será desfalque por algum tempo.

Por que Neymar desfalca o PSG no mata-mata da Liga dos Campeões?

O brasileiro sofreu uma lesão ligamentar no tornozelo direito e, após a avaliação de especialistas, ficou constatada a necessidade de uma cirurgia para o tratamento. Assim, Neymar será desfalque do PSG pelos próximos três a quatro meses, período estimado pelo departamento médico para seu retorno aos treinos.