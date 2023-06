Por que Neymar não joga pelo Brasil contra Guiné?

O atacante não atua desde fevereiro, após sofrer uma lesão em um jogo pelo Campeonato Francês pelo Paris Saint-Germain

A seleção brasileira entra em campo neste sábado (17), contra a seleção de Guiné, às 16h30 (de Brasília), em um amistoso em Barcelona, na Espanha. Ainda sem contar com um treinador definitivo, sendo comandada pelo interino Ramon Menezes, a seleção também não terá a presença de Neymar, que já havia ficado de fora do amistoso contra Marrocos, em março deste ano.

O atacante do Paris Saint-Germain ficou fora da segunda convocação feita pelo treinador interino Ramon Menezes, por uma lesão no tornozelo sofrida em fevereiro deste ano, em partida do PSG contra o Lille, pelo Campeonato Francês.

Conforme divulgado pelo Paris Saint-Germain, Neymar passou por cirurgia no tornozelo, e deve retornar aos gramados apenas na temporada de 2023/24, com volta estimada para o mês de julho, ficando cinco meses indisponível ao todo.

Com a ausência de Neymar, a camisa de número 10 da seleção brasileira será usada por Vinícius Júnior, atacante do Real Madrid, havia utilizado a camisa de número 11 na partida contra a seleção marroquina.