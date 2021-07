Por que não tem VAR na Série B do Campeonato Brasileiro?

Ao contrário do que acontece na primeira divisão, a segunda nao conta com a tecnologia... enquanto erros básicos seguem acontecendo

A introdução do árbitro auxiliar de vídeo, o popularmente chamado VAR, mudou a forma como o futebol é visto por torcedores e sentido também pelos jogadores em campo. Várias são as críticas à novidade tecnológica, especialmente os seus protocolos e, aqui no Brasil, à demora com a qual algumas decisões ainda são tomadas. Mesmo assim, é fato que a quantidade de erros gritantes diminuiu.

O VAR está presente na Série A do Brasileirão desde 2019, mas não tem sua presença nas séries de acesso do nosso futebol. Na Série B, que vai ganhando cada vez participantes mais pesados – em 2021 conta com Botafogo, Cruzeiro e Vasco, por exemplo – já existe um movimento para que o certame conte com a tecnologia do auxiliar de vídeo.

Mas por que ainda não temos VAR na Série B? A resposta resumida hoje é: custos e falta de estrutura de alguns estádios.

"É uma questão estudada pela CBF. Não é tão simples. Obviamente envolve custos, e, no caso da Série B, envolve também adaptação em estádios ligeiramente mais acanhados do que em estádios da Série A", disse o vice-presidente da CBF, Castellar Guimarães Neto para a Itatiaia. "De fato, o VAR se mostrou uma ferramenta imprescindível para se mostrar justiça no esporte. A CBF avalia com cautela para termos o VAR em um futuro próximo expandido para a Série B", completou.

Até o momento, a edição 2021 da Série B tem sido marcada também por alguns erros grosseiros da arbitragem, que poderiam ser evitados caso o juiz tivesse ao menos a chance de reparar seu erro através da ajuda tecnológica. O maior deles aconteceu em um Sampaio Corrêa vs Botafogo, com a arbitragem não validando um gol botafoguense mesmo com a bola entrando muito dentro do gol – os alvinegros foram derrotados por 1 a 0.

ABSURDO! Olha o gol que não deram para o Botafogo contra o Sampaio Corrêa… pic.twitter.com/zXvTf8TeNx — FogãoNET ★彡 (@fogaonet) June 26, 2021

Série B vai ter VAR no segundo turno?

Em meio a toda esta situação, alguns clubes já pedem a introdução do VAR para o segundo turno desta Série B.

“Vai ser exigido o VAR no segundo turno. Se vai conseguir é outra história", disse o presidente do Náutico, Edno Melo, em declarações ao Blog do Torcedor, do UOL, enquanto falava sobre as possíveis mudanças na Série B em meio aos planos de fundação de uma liga de clubes brasileiros.