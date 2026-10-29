O ex-zagueiro francês Adil Rami, que já defendeu a seleção nacional, viu-se no centro de uma acalorada polêmica nas redes sociais, após criticar duramente a espanhola Alexia Putellas por conta de seu discurso na cerimônia de entrega da Bola de Ouro de 2026.

A jogadora espanhola, que atualmente defende o London City, venceu na última segunda-feira a Bola de Ouro pela terceira vez em sua carreira, e fez um discurso longo no qual agradeceu às suas ex-companheiras do Barcelona, à sua família e aos seus entes queridos.

Esse discurso foi longo demais para o campeão da Copa do Mundo de 2018, que não hesitou em expressar sua opinião com franqueza na plataforma "Twitch", onde disse: "A Alexia Putellas começou a falar, até que foi engraçado, mas, cara, abaixa o volume do microfone, só abaixa o volume do maldito microfone".

E prosseguiu o ex-zagueiro de Valencia, Milan e Sevilla: "Alexia Putellas, por quê? Droga, se você quer falar, tudo bem, vá para casa, prepare um lugar como o nosso, e use o microfone para você mesma".

Essas declarações rapidamente provocaram uma onda de indignação, com muitos internautas acusando o ex-astro francês de misoginia, segundo relatou a rede "Foot Mercato".

As críticas se intensificaram quando alguns apontaram que o discurso do inglês Harry Kane ao receber o prêmio da Bola de Ouro foi três minutos mais longo do que o de Putellas, sem que isso provocasse um comentário semelhante de Rami.

Ainda assim, a jogadora da seleção espanhola aproveitou a cerimônia para refletir sobre sua carreira no futebol e as dificuldades que enfrentou após sua grave lesão no joelho.

Disse ela, visivelmente muito emocionada: "Lembro-me dos momentos em que minha perna me traiu, quando aprendi a andar de novo, a correr de novo, e a chutar a bola".

A jogadora de 32 anos também elogiou suas ex-companheiras do Barcelona, com quem conquistou o título do Campeonato Espanhol, a Copa da Rainha, a Supercopa da Espanha e a Liga dos Campeões da Europa na última temporada, e essas declarações pessoais e esportivas tornaram a crítica de Adil Rami ainda mais polêmica.