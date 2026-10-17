Javier Tebas, presidente da LaLiga, respondeu a José Manuel Rodríguez Uribes, presidente do Conselho Superior de Esportes da Espanha, após este exigir um pedido de desculpas ao Real Madrid, por ter comparado os métodos de propaganda e comunicação do clube com os métodos utilizados por Joseph Goebbels, ministro da Propaganda da Alemanha nazista.

As declarações de Tebas provocaram a ira do Real, que as considerou ofensivas e pediu sua renúncia, enquanto o presidente da LaLiga afirmou que sua comparação se refere aos métodos de propaganda, e não à ideologia nazista ou à torcida do clube.

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Tebas escreveu, em sua conta na plataforma "X", dirigindo-se a Rodríguez Uribes: "Ontem, manifestei minha incredulidade diante das informações que falavam da possibilidade de o Conselho Superior de Esportes tomar alguma medida por causa das minhas declarações. E depois de ouvir hoje suas palavras e sua exigência de que eu me desculpe com o Real Madrid, considero necessário esclarecer alguns pontos".

E acrescentou: "Anexo duas publicações do ministro Óscar Puente: a primeira datada de 23 de setembro de 2025. E a segunda referente a uma mensagem de Jordi Boixadé datada de 29 de julho de 2026. Anexo também duas declarações de Patxi López, porta-voz do grupo socialista no Parlamento: sua resposta durante uma entrevista ao jornal HuffPost em 29 de março de 2025, e suas declarações em 19 de setembro de 2026, divulgadas pelo canal 101TV".

E prosseguiu: "As quatro imagens permitem ler suas palavras e verificar como utilizaram as referências a Goebbels. E esses não são os únicos precedentes, pois tenho mais declarações feitas por autoridades públicas no mesmo contexto. Vocês enfatizaram a responsabilidade institucional ligada ao meu cargo. E concordo que essa responsabilidade deve ser levada em consideração. Mas ela também deveria ser considerada ao avaliar as palavras de um ministro do governo, ou do porta-voz de um grupo parlamentar".

O presidente da LaLiga continuou: "Mas há uma diferença nas minhas declarações, pois escrevi com clareza: a comparação se refere a esses métodos de propaganda, e não a uma ideologia, e certamente não à torcida do Real Madrid. Minha crítica dizia respeito à repetição sistemática, à seleção tendenciosa dos fatos e à fabricação de um inimigo. E essa delimitação deveria fazer parte de qualquer avaliação precisa do que eu disse".

"Critério constante"

E seguiu: "Vocês podem discordar da minha análise e da referência que utilizei. Mas afirmar que isso está fora do âmbito da liberdade de expressão exige uma fundamentação que leve em conta o conteúdo completo e o contexto. E qualquer eventual medida disciplinar precisa, além disso, de uma base legal específica".

Tebas encerrou sua mensagem dizendo: "E de um presidente do Conselho Superior de Esportes, espera-se precisão, imparcialidade e coerência. Pois a responsabilidade institucional exige a adoção de um critério constante, independentemente de quem faz a crítica ou de quem a recebe".

Esses desdobramentos acontecem em meio ao crescente atrito entre Tebas e o Real Madrid, por causa das críticas do clube à arbitragem e do papel de seu canal de televisão na exibição dos lances arbitrais polêmicos.

Tebas entende que a repetição dessas imagens e a seleção dos fatos contribuem para construir uma narrativa que retrata o clube como vítima, enquanto o Real Madrid rejeita essas críticas e mantém seu direito de expressar sua discordância.



