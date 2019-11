Por que Messi nunca será adorado na Argentina como na Espanha

Ídolo do Barcelona fez sua estreia internacional como um completo desconhecido e esse rótulo ele nunca conseguiu eliminar

O nome pode ser desconhecido, mas Osvaldo Cook afirma ter uma conquista única no futebol argentino.

Fã do por toda a vida, como milhares de outros seguidores, talvez milhões para contar todas as pessoas que juram que estavam presentes, estava na arquibancada em 20 de outubro de 1976 quando Diego Maradona, aos 16 anos, fez sua aparição profissional.

Cook, no entanto, também testemunhou outro evento histórico, embora menos celebrado.

Em 2004, ele foi um dos poucos que apareceram no La Paternal de Argentinos Junior para um jogo da Sub-20 combinado às pressas contra o , um jogo que há muito teria sido esquecido se não fosse por uma coisa: era a primeira aparição de Leo Messi com a camisa albiceleste.

Embora possa ser difícil traçar paralelos entre a estreia desfavorável de Messi em sua carreira internacional durante a próxima década e meia, as circunstâncias que cercam a partida lançam alguma luz sobre o tedioso relacionamento, às vezes um tanto morno, do mágico de com seu país natal.

Afinal, esse jogo só foi necessário porque Messi já estava flertando com um destino diferente no futebol.

O jovem, que cinco dias antes de sua reverência à Argentina completou 17 anos, também havia sido cortejado pela , que tentou incluí-lo na equipe sub-17 no ano anterior com Cesc Fábregas, David Silva e Javi García.

O jovem era tão desconhecido para as autoridades argentinas que o primeiro pedido a Barcelona para integrar a equipe nacional ocorreu em abril de 2004 e foi enviado em nome de Leonel Mecci. Dois meses depois, não foi possível negar.

O então presidente da AFA, Julio Grondona, e o técnico do Sub-20, Hugo Tocalli, finalmente se convenceram de garantir o fenômeno do futuro quando um pequeno vídeo em formato VHS sobre o talento de Messi chegou à mesa do chefe do futebol argentino.

"Tocalli viu o vídeo que me contou", lembrou o argentino Gerardo Salorio ao La Nación. "Nós levamos para Grondona, que com a velocidade da luz percebeu que Messi havia sido convocado para jogar com o Sub-17 da Espanha".

"Ele disse que tínhamos que fazer algo, montar um jogo que apoiaria a FIFA e ligamos para Messi primeiro e ele aceitou imediatamente".

Tal era o desinteresse pela partida que, forçado pelas regras da FIFA a receber ingressos, os organizadores pediram aos espectadores que trouxessem uma folha de papel como uma doação ao hospital infantil Garrahan, em Buenos Aires.

"Vimos as luzes do estádio acesas, ouvimos no rádio que havia um jogo e subimos", acrescenta Cook. "Não tínhamos ideia do que veríamos e acabou se tornando um jogo muito importante".

Messi entrou no segundo tempo e marcou o sétimo gol do 8-0. O resto é história. Quatro Copas do Mundo, cinco Copas América, ouro olímpico, 136 internacionalidades e 68 gols, quatro finais, mas nenhum grande título internacional.

A afirmação repetida de que Messi é ignorado e até difamado em seu país de origem é uma falácia.

Embora seja verdade que houve comparações desfavoráveis ​​de suas respectivas atuações com o Barça e com a Argentina antes. Em 2019, esses comentários são apenas a única desculpa que resta aos analfabetos esportivos.

Quando se trata do '10', respeito e admiração são os sentimentos quase universais em seu país. Em Rosário, a movimentada cidade onde ele nasceu e cresceu, os murais e os tributos ao seu talento falam dele como um verdadeiro herói local.

Mas também é verdade que ele não tem a mesma adoração desesperada com a qual todos os seus movimentos são recompensados ​​em Barcelona e apenas Maradona é capaz de inspirar toda a Argentina dessa maneira.

As memórias de Messi com a Albiceleste estão contaminadas por decepções.

Pode-se deliciar com o gol de Maradona do século contra a em 1986, porque sabemos que dias depois Jorge Burruchaga lançou a bola contra a rede Harald Schumacher na final da e isso fez com que Fiego pegasse e levantasse o troféu com as mãos. Campeão do mundo no estádio Azteca.

No entanto, para Messi, esses momentos de brilho são sempre agridoces.

Como no primeiro encontro dos amantes de Shakespeare, Romeu e Julieta, onde sabemos que o casal está fadado à tragédia, o brilho do talento no 2014 estará sempre associado aos fracassos de Rodrigo Palacios e Gonzalo Higuaín e como Mario Gotze partiu seus corações.

A glória de Maradona se tornou a alegria da Argentina; A história de Messi é apenas mais um caso tão próximo, mas ao mesmo tempo até agora.

"Leo é amado, ele é o artilheiro da Argentina", disse Hernán Crespo, protagonista durante o período entre a aposentadoria internacional de Maradona em 1994 e o surgimento de Messi uma década depois, em entrevista à Cadena SER.

"Ele teve azar o suficiente para perder três finais da e uma da Copa do Mundo. Imagine se ele tivesse vencido", acrescentou.

Entregando a glória da Copa do Mundo no , Messi poderia ser visto em igualdade de condições como seu ex-treinador em relação ao carinho do público argentino? É duvidoso.

Parte do apelo de Maradona é que, apesar de sua fama e riqueza infinitas, para muitos o treinador de ginástica ainda é aquele garoto de Villa Fiorito que alcançou o bem.

De mau humor, obstinado e notoriamente vulnerável à tentação, é o epítome da criança da classe trabalhadora que fez o bem sem esquecer suas raízes.

Pertence a uma geração diferente e mais aberta de jogadores de futebol, do tipo que poderia ir a uma loja de maços de tabaco, parar em um semáforo ou deixar um cabaré tarde depois de ter alcançado uma grande vitória no derby.

Messi também é um produto de seu tempo, uma espécie que, graças à proliferação de transmissões de esportes ao vivo em todo o mundo e nas redes sociais, nunca fica fora das telas. Mas quem, pelo contrário, poucas pessoas fora de sua família, círculo de amigos, colegas, poderia dizer como convencê-lo.

Crespo acrescentou: "Maradona é fã do Boca e jogou pelo Boca. Leo cresceu na Espanha, toda a sua vida passou jogando pelo Barcelona. Diego é provavelmente mais popular porque há uma grande diferença entre crescer na Europa ou na América do Sul", comentou.

Messi é um talento que foi aperfeiçoado de costas para o público argentino e foi apresentado a uma dúzia de espectadores naquela tarde fria de inverno em La Paternal.

Ele é possivelmente o jogador de futebol mais escandalosamente talentoso que existe neste planeta, alcançando uma consistência que até Maradona só poderia sonhar, mas alcançar o mesmo tipo de veneração em Buenos Aires e além de seu antecessor é um passo longe demais para Messi.