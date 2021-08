Por que Messi, Neymar e Mbappé não jogaram juntos em Reims x PSG?

Craque argentino fez sua estreia com a camisa do PSG, mas não jogou ao lado de Neymar

O domingo do dia 29 de agosto de 2021 marcou a estreia de Messi com a camisa do PSG. O argentino entrou aos 66 minutos e teve participação discreta. Os torcedores, que esperavam por ver o trio MNM juntos, ficou frustado, uma vez que Pochetino optou por colocar o craque argentino no lugar de Neymar no triunfo por 2 a 0 sobre o Reims.

Essa pode ter sido, inclusive, a única oportunidade do trio atuar junto pelo PSG, já que o Mbappé tem na mesa uma proposta do Real Madrid e aguarda uma posição final dos francês. A janela, vale frisar, fecha em dois dias.

Após a partida, Pochettino foi questionado pelas escolhas e fomentou a disputa no elenco.

"Ainda temos que melhorar e vamos conseguir fazer um trabalho melhor com o preparador físico para sermos mais compactos. Isso é o nosso desafio. Temos que acreditar e mostrar em campo. Temos muito talento e eles são jogadores inteligentes. Eles sabem que só há 11 jogadores que podem jogar, mas todos têm que mostrar que querem jogar. Temos que encontrar a melhor combinação com as características dos jogadores".

Pochettino também foi questionado sobre a possibilidade da saída de Mbappé, mas preferiu desviar o foco.

"Ele é nosso jogador. Mas você conhece o negócio, está cheio de boatos. Mas nosso presidente e nosso diretor são muito claros. Ele está aqui conosco e estamos felizes com ele. Ele é um jogador importante e é um presente tê-lo conosco".

Para ver Messi novamente em campo com a camisa do PSG, os torcedores precisão esperar até o dia 11 de setembro, já que o futebol na França da uma pausa nos próximos dias por causa da data Fifa.