Por que Messi mostrou a camisa a torcedores do Real Madrid em um El Clásico?

Lionel Messi é, de longe, o maior goleador da história do El Clásico. O argentino marcou 26 gols pelo Barcelona contra o Real Madrid e, cada um deles, rendeu uma comemoração. No entanto, em 2017, o atacante conseguiu entrar na cabeça do rival quando mostrou sua camisa aos torcedores rivais.

Depois de tantos gols em um dos jogos com mais rivalidade no mundo, é lógico que Lionel Messi aprendeu a chegar no ponto certo em suas comemorações para irritar os torcedores merengues. Assim, em abril de 2017, no Santiago Bernabéu, ele protagonizou uma das mais icônicas de sua carreira.

Mas da onde surgiu inspiração e por que Messi mostrou a camisa aos adversários? A GOAL te conta tudo.

Qual foi a comemoração da camisa de Lionel Messi contra o Real Madrid?

Em 23 de abril de 2017, Lionel Messi marcou um gol no último minuto para garantir uma vitória por 3 a 2 do Barcelona contra o Real Madrid, no Santiago Bernabéu. Este foi o 500º gol de Messi pelo Barça e ele comemorou tirando a camisa e segurando de frente para a torcida adversária, de forma a mostrar seu nome e número à arquibancada rival.

✅ A dramatic late winner.

✅ An iconic celebration. #OnThisDay in 2017, Messi was decisive in #ElClasico at the Santiago Bernabeu! 💙🌟❤️#LaLigaSantander pic.twitter.com/b6UFmC7pGt — LaLiga English (@LaLigaEN) April 23, 2021

Naturalmente, a provocação não foi bem recebida entre os torcedores merengues, mas marcou um momento emblemático do Clássico.

Na verdade, aquele foi o segundo gol de Messi no jogo. O primeiro empatou a partida aos 33 minutos, depois o Barça virou aos 73 e parecia estar no caminho da vitória até que James Rodríguez marcou, faltando cinco minutos para o fim do jogo. No entanto, Messi acabou com a festa dos Blancos quando aproveitou o passe de Jordi Alba e colocou a bola além do alcance de Keylor Navas.

Ele acabou tendo que pagar um preço por sua comemoração ao ser punido com um cartão amarelo.

O que inspirou a comemoração de Messi?

Mesmo tendo entrado ara a história e não ser exatamente uma comemoração comum, Messi não foi o primeiro a executá-la - nem o último, mesmo que renda um cartão amarelo a quem fize-la.

Não está claro de onde exatamente Messi tirou a ideia, mas é possível que ele tenha sido inspirado no ex-ídolo do Barcelona, Ronaldinho, que memoravelmente segurou sua camisa para os torcedores depois de marcar um gol pelo Paris Saint-Germain em uma vitória contra o Olympique de Marselha, em 2002.

Outros também haviam mostrado suas camisas como uma comemoração antes de Messi e poderiam muito bem afirmar ter sido a fonte de inspiração. Outro brasileiro, Juninho Pernambucano, por exemplo, tirou sua camisa e a segurou para os torcedores depois de ajudar o Lyon a derrotar o Olympique de Marselha, em 2009.

A conexão brasileira com a comemoração continuou quando o lateral Marcelo, do Real Madrid, ergueu sua camisa após marcar o gol da vitória na final da Liga dos Campeões de 2014, contra o Atlético de Madri.

Quem copiou a comemoração de Messi?

A imagem de Messi segurando desafiadoramente sua camisa para os torcedores do Real Madrid foi transmitida ao redor do mundo e, naturalmente, provocou muitas imitações.

Talvez a mais marcante, Cristiano Ronaldo, que não perdeu muito tempo em copiá-la logo no Clasico seguinte, alguns meses depois, em agosto daquele ano, quando marcou o gol pela Supercopa, no Camp Nou.

Na ocasião, o Real Madrid ganhou por 3 a 1, mas a comemoração rendeu a Ronaldo um cartão amarelo. Depois, ao simular uma falta recebeu mais um e acabou expulso do jogo.

O brasileiro Richarlison também imitou a comemoração de Messi em 2019 em uma partida da Copa Carabao, entre o Everton e o Lincoln City, embora sua versão seja ligeiramente diferente na medida em que ele segura a camisa com o escudo do clube de frente para a multidão. Em um post no Twitter depois, Richarlison escreveu: "Jogue pelo nome na frente da camisa e eles se lembrarão do nome na parte de trás".

Play for the name on the front of the shirt and they'll remember the name on the back 🙏🏽⭐️ pic.twitter.com/7ghavaUwJz — Richarlison Andrade (@richarlison97) August 29, 2019

Nabil Fekir copiou a comemoração da camisa alguns meses depois que Messi a fez em 2017, quando segurou sua camisa no alto depois de marcar para o Lyon em uma partida de clássico contra o St Etienne. A jogada provocou uma reação furiosa dos torcedores, que invadiram o gramado em resposta.

O ato de desafio de Fekir o transformou em algo como um herói para os torcedores do Lyon, que desde então prestaram homenagem ao francês com uma exibição em massa de camisas.