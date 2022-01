Por que Messi, e não Neymar, é o camisa 10 do PSG na Copa da França?

O PSG estreia na Copa da França nesta segunda-feira (31), contra o Nice, e terá Lionel Messi como titular pela primeira vez no ano de 2022. Normalmente camisa 30, Messi usará a camisa 10, de Neymar, nesta partida.

Mas por qual motivo o argentino usará um número diferente? A GOAL te explica.

O regulamento da Copa da França prevê que até a fase das oitavas de finais, os times terão que usar a numeração do 1 ao 11 dos titulares, e do 12 ao 20 para os reservas. Como Neymar está fora do jogo por lesão, o argentino usará a camisa 10, com a qual brilhou pelo Barcelona.

Porém, o argentino deverá usar a camisa 10 apenas nesta fase da competição, já que o regulamento da competição prevê que a partir das quartas de final os clubes deverão usar sua numeração habitual. Com isso, caso o PSG se classifique contra o Nice, Messi voltará a usar a camisa 30 nas quartas de final, com a número 10 voltando para Neymar.