Por que Messi desfalca o Barcelona no último jogo do ano?

Camisa 10 está na Argentina, onde passará os próximos dias e deve retornar para o primeiro jogo de janeiro

Messi não estará em campo pelo na última partida do ano na próxima quarta-feira (29), contra o , no Camp Nou.

O argentino, com permissão de Koeman e do clube, está na , onde permanecerá por mais alguns dias e deve retornar para o duelo contra o , no dia 3 de janeiro.

💪 Vuelta a los entrenamientos de los jugadores disponibles del primer equipo

📍 Campo Tito Vilanova

👤 Está previsto que Leo Messi se reincorpore a los entrenamientos después del #BarçaEibar pic.twitter.com/967PVhVutp — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 27, 2020

O Barcelona segue sua preparação para o duelo de quarta e todos os jogadores realizaram o teste PCR antes do treinamento.

O técnico Koeman, entretanto, não poderá contar com Piqué, Ansu Fatie Sergi Roberto, lesionados.