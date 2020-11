Por que Messi começou no banco do Barcelona contra o Betis?

Camisa 10 e capitão do Barça, argentino foi barrado por Koeman entre os titulares neste sábado, 7 de novembro; ele entrou no intervalo

Quando a escalação inicial do para o duelo contra o Bets, neste sábado (7) foi divulgada, uma notícia pegou todos de surpresa: Leo Messi ficou no banco de reservas como uma opção para Ronald Koeman. É a primeira vez em mais de um ano que o argentino fica entre os suplentes do Barça.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

O motivo para o treinador holandês barrar o melhor jogador do elenco seria dar descanco ao camisa 10 e capitão do time. Até o início da partida entre Barcelona e , Messi tinha disputado todos os minutos da equipe blaugrana na temporada 2020/21.

Mais times

"Ele atuou muitos jogos. Koeman já disse: se você não está 100%, é melhor você iniciar no banco", disse o assistente técnico do clube, Alfred Schreuder, antes da partida. "Messi é um grande jogador, mas temos outros grandes jogadores que precisamos dar tempo de jogo".

Mais artigos abaixo

🔵🔴 Banquillo Barça: Neto, Arnau Tenas, Dest, Aleñá, Pjanic, Braithwaite, Messi, Riqui Puig, Trincao, Junior, O. Mingueza y Konrad #BarçaBetis — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) November 7, 2020

Para o duelo contra o Betis, Koeman escolheu Ousmané Dembélé (anotou o primeiro gol do time), Ansu Fati e Antoine Griezmann (perdeu um pênalti no primeiro tempo) como titulares do ataque blaugrana. Messi entrou no intervalo da partida, quando o placar marcava 1 a 1, no lugar de Fati.

Messi acumulava uma sequência de 31 jogos consecutivos como titular do Barcelona, contando a temporada passada e a atual. A última vez que ele foi barrado do time titular havia sido no dia 21 de setembro de 2019, na derrota do Barcelona para o Granada, por 2 a 0.