Por que Mbappé se recusou a participar de foto com a seleção da França?

O atacante recusou-se a participar de uma sessão de fotos com a seleção da França, alegando que não houve acordo

Como se a equipe francesa não tivesse sido suficientemente afetada pelos problemas no início da temporada de 2022, Kylian Mbappé acaba de reacender o conflito com a FFF ligado à questão dos direitos de imagem. O atacante parisiense anunciou que não participará da sessão de fotos que está marcada para a próxima terça-feira (20).

A sessão de fotos contará com a presença de 14 patrocinadores, e Mbappé deixou claro que se recusou a participar. Uma decisão que ele também justificou através de um comunicado de imprensa publicado por seus representantes assim que a informação de sua recusa vazou.

"Mbappé decidiu não participar da sessão de fotos agendada após a recusa da Federação em modificar o acordo sobre os direitos de imagem dos jogadores. Ele e seus representantes lamentam profundamente que nenhum acordo não pudesse, como solicitado, ser encontrado antes da Copa do Mundo", indica a nota enviada à AFP.

Le Graët no centro das atenções

Didier Deschamps, que tem dois jogos da Liga das Nações e a Copa do Mundo do Qatar pela frente, teria preferido evitar esta polêmica, que vem poucos dias depois das revelações escandalosas que afetam a Federação e seu presidente Noël Le Graët.

Le Graët terá que pisar em ovos para lidar com esse problema. Em março passado, sua reação não foi do gosto de Mbappé, e foi isso que gerou um impasse da imprensa com o jogador e seus representantes. Agora que o assunto voltou à mesa, sabendo que agora ele está em uma situação muito desconfortável, o treinador é obrigado a gerenciar esse conflito com o maior cuidado.