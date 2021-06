Por que Marcus Rashford não é titular da Inglaterra na Euro 2020?

O jogador do Manchester United admitiu não estar em sua melhor forma, justificando sua ausência nos onze de Gareth Southgate

Marcus Rashford fez uma ótima temporada pelo Manchester United em 2020-21, o que lhe rendeu uma vaga na seleção inglesa para a Eurocopa 2020. O atacante, porém, não é titular na equipe de Gareth Southgate e surpreendeu muita gente, mas o próprio jogador explicou o motivo para isso.

Rashford é um dos jovens jogadores que tem brilhado no mundo do futebol. Não à toa, após uma boa temporada pelo Manchester United, quando marcou 21 gols e deu 15 assistências em 57 partidas, conquistou uma vaga entre os convocados da seleção da Inglaterra para a Eurocopa. O atacante, porém, não tem jogado tanto quanto era esperado.

O motivo para isso foi explicado pelo próprio jogador, que disse não estar em seu auge físico, enquanto luta com algumas dores no ombro que sente há alguns meses. “Não estou tendo meu melhor desempenho”, disse Rashford. “Tem acontecido desde o início da temporada. Consegui passar a temporada com o United. Acho que tive 36 envolvimentos em gols, então não posso olhar para o ano passado e dizer:‘ Mmm, eu deveria ter tirado um tempo para fazer isso e aquilo'".

"Não é assim que eu vejo as coisas. Eu só quero estar disponível para cada jogo", completou.

Perguntado sobre a necessidade de passar por uma cirurgia, ele respondeu que ainda não tem certeza. “Não sei porque, quando a temporada estava passando, e antes de vir para cá, eu sabia que não havia chance de ser operado, então não sabia por quanto tempo a operação me deixaria de fora".

Agora, Rashford briga por um espaço na seleção inglesa que vai enfrentar a Alemanha nas oitavas de final da Euro, e tem bastante clareza de que o time precisa apresentar o seu melhor para passar pelos homens de Joachim Löw, mas está confiante de que eles podem estar à altura do desafio e fazer "história" em Wembley na terça-feira.

"Sabemos que para vencer o torneio teremos que vencer os melhores times", disse Rashford. "Temos que trazer a melhor versão de nós. Queremos ganhar do 'Jeito inglês' - mostrar um bom futebol, trabalhar duro uns para os outros e marcar e criar gols".

"Estamos sendo colocados em uma posição em que somos abençoados por fazer parte dessa história. Nosso principal foco é ganhar o jogo, mas se o fizermos, somos colocados na história", completou.

As seleções da Inglaterra e da Alemanha se enfrentam na terça-feira (29), às 13h (de Brasília), em Wembley. O jogo, que promete ser um dos grandes da Euro, vale uma vaga nas quartas de final da competição de seleções da Uefa.