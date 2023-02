Por que Manuel Neuer não joga mais pelo Bayern na temporada 2022/23

O goleiro alemão não vai defender o Bayern de Munique no restante da temporada; Sommer é o novo titular

Manuel Neuer é, tranquilamente, um dos melhores goleiros de todos os tempos. Consequentemente, é titular do Bayern de Munique desde a sua conturbada chegada ao clube (após afirmar que jamais vestiria a camisa dos Bávaros, enquanto ainda estava no Schalke 04, clube que o revelou) em 2011. No entanto, o camisa 1 não joga mais pelo gigante de Munique no restante desta temporada 2022/23. Estranhou a ausência de Neuer nas escalações do Bayern na Bundesliga ou Champions League? O motivo é uma lesão sofrida durante um momento de lazer.

Neuer disputou 16 jogos pelo Bayern na campanha atual, mas após a Copa do Mundo do Qatar, onde mais uma vez testemunhou a sua seleção alemã ser eliminada ainda na fase de grupos, o goleiro sofreu uma lesão grave: enquanto esquiava, quebrou a perna direita. A lesão não apenas o tirou do restante de uma temporada que reserva jogos do mata-mata da Champions League, além de uma disputa acirrada pelo título alemão, como obrigou o Bayern a contratar um goleiro titular. Foi por isso que os Bávaros trouxeram o experiente Yann Sommer, da seleção suíça e que estava há anos no Borussia Monchengladbach.

O fato de ter se lesionado durante o período de folga, e praticando uma atividade que coloca em risco o seu físico, motivou algumas críticas ao histórico goleiro. Em entrevista ao The Athletic, contudo, Neuer garantiu que tudo não passou de uma grande fatalidade, uma vez que nunca havia deixado de esquiar durante o período de folga. O arqueiro também revelou que optou pelo exercício para tentar aliviar a decepção pela eliminação da Alemanha na Copa do Mundo de 2022.

“Emocionalmente foi tudo difícil para mim, e para o meu psicológico também. E aí eu percebi: ‘isto é terapia para mim’. Outras pessoas vão para psicólogos ou conversam com algum confidente, e eu saí para correr. No terceiro dia, eu saí para uma longa corrida e, no quarto, fui esquiar com meus amigos mais próximos. Eu pratico ski há 30 anos, não é uma atividade de fim de semana para mim, é como ir à padaria. Nós fomos em nossa montanha local, bem perto daqui”, disse.

Fora de ação, e se recuperando após passar por um procedimento cirúrgico, Neuer só pode torcer para o Bayern e esperar o início da próxima temporada. Até lá, Yann Sommer será o goleiro titular.