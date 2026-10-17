Manuel Neuer continua às voltas com uma lesão no pé que sofreu após sua falha grave na última partida da Bundesliga, em Augsburg (2 a 2).

Isso não chega a ser uma surpresa, afinal Neuer já havia perdido o último treino na sexta-feira. "Não quero assumir o papel de médico", explicou o técnico Vincent Kompany. "É no pé, não na coxa nem no ombro. Não vai demorar tanto. Se será amanhã ou na próxima semana, vamos ver. Primeiro, ele precisa se sentir melhor e treinar quando puder. Depois, essa fase também terá passado."

Quantas vezes Jonas Urbig já defendeu o gol do Bayern de Munique em 2026/2027?

Assim como em Stavanger, Neuer será novamente substituído por Jonas Urbig contra o Leipzig. Para Urbig, a partida contra o Leipzig será sua sexta pelo Bayern nesta temporada, considerando todas as competições. Será um jogo a mais do que Neuer disputou até agora.

Após as falhas desastrosas de Neuer em Augsburg, já haviam surgido os primeiros debates na imprensa sobre a substituição antecipada de Neuer por Urbig como goleiro titular do Bayern. A princípio, Urbig só deve assumir a posição após a temporada e a provável aposentadoria de Neuer.

Na sequência, a diretoria do clube também manifestou apoio claro a Neuer e classificou uma troca de goleiro no meio da temporada como praticamente descartada. No entanto, ficou claramente acertado que Urbig deve jogar regularmente nesta temporada.

Ao mesmo tempo, também surgiram especulações de que Neuer poderia insistir em disputar o máximo possível de partidas após se recuperar.

Bayern de Munique x RB Leipzig: as escalações

Bayern de Munique: Urbig – Laimer, Upamecano, Kim, Brown – Kimmich, Pavlovic – Olise, Saibari, Diaz – Kane

RB Leipzig: Vandevoordt – Raum, Lukeba, Orbán, Klostermann – El Aynaoui, Banzuzi – Nusa, Reitz, Gruda – Nkunku