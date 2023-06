Por que o Manchester City não tentou contratar Lionel Messi?

Livre no mercado duas vezes, o argentino nunca esteve disponível para os ingleses no momento certo

Pela segunda vez desde que deixou o Barcelona, Lionel Messi foi anunciado por um novo clube. Depois do Paris Saint-Germain, o argentino agora vai defender o Inter Miami, o que frustrou diversos torcedores que esperavam que ele seguisse no futebol de alto nível.

Desde a saída do Barcelona, em 2021, um dos favoritos da torcida para contratar Messi era o Manchester City. Porém, mesmo com duas "oportunidades" de ir atrás do sete vezes melhor do mundo, o time inglês não deu indícios de uma contratação que reuniria o atacante com um dos grandes técnicos de sua carreira: Pep Guardiola.

No entanto, foi o próprio treinador catalão que não fez muita questão de se reencontrar com seu camisa 10. Para ele, seu time, antes mesmo da contratação de Erling Haaland, já estava completo sem Messi.

No mesmo dia em que Messi anunciou sua saída do Barcelona, o City estava anunciando a contratação de Jack Grealish, a peça que Guardiola queria para "fechar" seu elenco, que já contava com nomes de peso, como Kevin De Bruyne, Phil Foden, Ilkay Gundogan e Raheem Sterling. Assim, sentiu que a contratação do argentino não seria necessária.

Getty Images

Quando foi anunciado que Messi não seguiria no PSG, novamente ele não foi procurado pelo City como muitos imaginavam - e queriam - que aconteceria. Os ingleses continuam em uma situação confortável com seu elenco - agora sem Sterling, mas com Erling Haaland, que vem sendo uma estrela no time.

Aos 34/35 anos, o argentino, além de tudo, não se encaixa no time a longo prazo que Guardiola tem tentando montar, com Haaland e Grealish ao lado de outros jovens como Phil Foden e Julián Álvarez.

Apesar de ser uma contratação dos sonhos, Messi nunca esteve disponível para o City no momento certo, em que seria uma contratação importante para o clube, a ponto de justificar o alto investimento.