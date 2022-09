Por que Luva de Pedreiro anunciou que não vai mais gravar vídeos

O influencer apagou todos os vídeos de seu Instagram, revelando que encerrará sua carreira; entenda

Fenômeno nas redes sociais, o digital influencer Iran Ferreira, o Luva de Pedreiro, fez uma publicação na manhã desta terça-feira (13), anunciado que está "parando" sua carreira como influencer.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Iran Ferreira disse que não teve problemas com sua atual equipe, comandada por Falcão, ex-jogador de Futsal, e que a decisão de parar era pessoal.

"Fala, minha tropa! Galera, todo mundo está pensando que eu fui hackeado, mas eu não fui. Eu que apaguei os vídeos, parei mesmo, galera. Vou viver minha vida normal, sossegado. A equipe que eu 'tô' são os melhores do mundo, todos gente boa, fazem parte da minha família, mas essa foi uma decisão minha, de parar", afirmou Luva.

Na postagem, sem explicar os motivos, Luva afirmou que vai somente cumprir seus contratos já acordados com as marcas, como a Adidas, apagando suas postagens anteriores do Instagram, onde tem mais de 18 milhões de seguidores, afirmando ainda que, depois desses compromissos, não fará mais vídeos.

"As marcas que eu 'tô', eu vou concluir os trabalhos que eu fechei com as marcas, mas depois disso, eu não vou fazer mais vídeos. Valeu, galera, nunca se esqueça do 'receba'!"

Logo pela manhã, a primeira suspeita foi a de que a conta de Luva havia sido hackeada, já que todas as postagens haviam sumido. Mas, minutos depois, o próprio Luva de Pedreiro publicou um vídeo explicando que decidiu parar de fazer vídeos.

A GOAL apurou que o intenso ritmo de compromissos e a pressão dos mesmos pesaram na decisão de Iran, que vivia com pouco tempo para o lazer e uma rotina privada e mais tranquila. As mudanças drásticas que teve na vida também o fizeram repensar o futuro nos últimos tempos.

Instagram

Instagram

Luva de Pedreiro se destacou no TikTok, tornando-se um dos influencers mais evidentes do Brasil. Iran Ferreira já teve vídeos repostados por Neymar e até Cristiano Ronaldo, ganhando notabilidade com grandes atletas e artistas do mundo.

Em junho, Iran Ferreira fez um forte desabafo durante live também anunciando uma pausa na carreira. No entanto, na época, o influencer passava por problemas com seu empresário, Allan de Jesus, que cuidava de sua carreira.

Depois de trocas de acusações públicas e o anúncio de uma pausa na carreira, o ex-jogador de futsal, Falcão, passou a gerenciar a carreira do influencer.