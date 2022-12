Por que Luís Roberto fala “esses negros maravilhosos” nos jogos da França na Copa do Mundo

O narrador é um fã confesso do futebol da seleção francesa, desde 2014 até os dias atuais

“Esses negros maravilhosos”, bradou o narrador Luís Roberto, da TV Globo, após o segundo gol da França sobre o Marrocos, pela semifinal da Copa do Mundo de 2022. O tento foi anotado por Kolo Muani, após bela jogada de Kylian Mbappé. Não foi a primeira vez que Luís utilizou o termo para se referir a um belo lance protagonizado pela seleção francesa.

A narração, na verdade, virou uma espécie de bordão (embora muito pouco usado pelo narrador) depois de ter viralizado para se tornar em um dos principais memes da Copa do Mundo de 2014, no Brasil. Na ocasião, ao narrar um jogo entre França e Suíça, pela fase de grupos na competição realizada no Brasil, Luís Roberto, empolgado pelo bom futebol apresentado pelos franceses, afirmou: “Esses negros maravilhosos que saem tabelando, tocando...”

A narração virou meme, sempre associado à admiração de Luís Roberto em relação à seleção francesa. E o narrador voltou a usá-lo agora, nos gramados do Qatar, ao narrar mais uma bela jogada protagonizada pelos jogadores treinados por Didier Deschamps.