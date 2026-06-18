Por que Lionel Messi não recebeu cartão? Bas Nijhuis apresenta uma possível explicação da FIFA

Lionel Messi foi o centro das atenções após a primeira partida da fase de grupos contra a Argélia, não apenas por sua atuação sensacional com três gols, mas também por uma falta polêmica que cometeu contra Aïssa Mandi. O árbitro Bas Nijhuis analisa a situação no programa “Vandaag Inside Oranje”.

Nijhuis é claro quanto à sua opinião: o astro argentino deveria ter sido punido. “Quando você vê isso assim, pensa: isso é claramente um cartão vermelho, não é?”, começa Nijhuis, indicando que na Holanda e na UEFA também teriam pensado da mesma forma.

O árbitro de 49 anos se pergunta em voz alta como Messi ficou impune e nem sequer recebeu um cartão amarelo. “Ele nem sequer levou um amarelo, né? Ele só apitou a falta.”

Segundo Nijhuis, o VAR deveria ter intervindo. “O VAR também poderia ter dito ao árbitro para dar uma olhada, para que, no mínimo, fosse dado um cartão amarelo. Agora, não foi feito absolutamente nada.”

Ainda assim, Nijhuis tenta explicar a decisão, citando as regras da UEFA. Um conceito central nessa possível explicação poderia ser a “brutalidade”.

“Na FIFA, dizem que, quando se dá um cartão vermelho a um jogador, tem que ser realmente vermelho. Acho que esse é o caso aqui, ou seja, eles dizem: ‘Não há brutalidade suficiente aqui’”, continua ele.

“Pelo que está escrito nas regras do jogo, a FIFA pode se safar um pouco disso dizendo: ‘Não é brutalidade. Ele o puxa rapidamente e não entra com todo o corpo’”, afirma Nijhuis sobre a possível explicação da FIFA.

“Não concordo com isso. Acho que nós, na Holanda — e Van Meenen, nosso chefe de arbitragem, também —, queremos que apertem o botão e digam: ‘Venha aqui um instante’. É essa a minha impressão. Também fiquei surpreso com isso.”