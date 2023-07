Por que Lionel Messi não vai jogar no All-Star Game da MLS contra o Arsenal?

Argentino tem apresentação no Inter Miami prevista para 16 de julho

Lionel Messi é o novo grande nome da Major League Soccer, liga nacional dos Estados Unidos. O argentino se junta ao Inter Miami para a próxima temporada, mas talvez o jogo perfeito para sua estreia não conte, de fato, com a presença do sete vezes Bola de Ouro.

O All-Star Game da MLS contra o Arsenal será no próximo 19 de julho, apenas três dias depois da apresentação do jogador ao Inter Miami. Porém, o que classifica a presença de um atleta ou não no amistoso em questão é ele ser uma estrela da liga, e Messi, mesmo sendo um craque mundial, não é uma estrela do futebol norte-americano (pelo menos não ainda).

Jesús Ferreira e Wayne Rooney, por exemplo, serão personagens do confronto. Em relação ao astro argentino, espera-se que ele faça sua estreia em 21 de julho, apenas dois dias depois do All-Star Game, contra o Cruz Azul, do México. A partida oficial é válida pela Copa da Liga.