Por que Lionel Messi desfalca o PSG na Liga dos Campeões contra o RB Leipzig?

Jogador tem duas lesões distintas e clube não divulga prazo para retorno

O PSG visita o RB Leipzg nesta terça-feira (2), na Alemanha, e não terá Lionel Messi. De acordo com nota oficial divulgada no site do clube parisiense, o argentino tem desconforno na coxa esquerda e dor no joelho após uma contusão.

O camisa 30, um dos artilheiros da equipe na Champions League, já havia desfalcado o time na rodada do fim de semana da Ligue 1 e, segundo o técnico Mauricio Pochettino, luta com dois problemas físicos distintos.

No entanto, o PSG não informou por quanto tempo Messi irá continuar fora, mas é provável que o jogador de 34 anos perca mais partidas, podendo desfalcar, inclusive, a seleção da Argentina nas eliminatórias sul-americanas.

Desde quando chegou ao clube, o argentino tem sofrido com problemas físicos que o permitiram atuar apenas em oito jogos pelo PSG, marcando três gols na Liga dos Campeões.

A expectativa é que Messi aproveite a data Fifa para se recuperar e tentar retornar ao time no dia 20 de novembro, contra o Nantes, pela Ligue 1.