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Mattia Liberali fala sobre o passado, o presente e o futuro.

O meia-atacante do Como (nascido em 2007 e ex-Milan) disse à SportWeek, revista semanal que chega às bancas no sábado com La Gazzetta dello Sport: "Minha primeira convocação para a seleção principal? Eu estava jogando FC 27 no PlayStation para testar a minha carta. Finalmente, eu diria: nos meses anteriores, entre jogos e viagens, quase nunca tinha encontrado tempo. Marquei vários gols com o meu personagem, mas ele não era muito forte: coloquei a carta para evoluir e ela está melhorando".

"Vi no grupo do time a mensagem que Caqueret escreveu: 'Boa, Matti!'. Abri o WhatsApp e todos tinham me dado parabéns. Depois entrei no Instagram e o primeiro post que apareceu foi o vídeo de Mancini dizendo os nomes dos convocados: o meu também estava lá. A primeira ligação que fiz foi para os meus pais. Eles me conhecem bem, sabem que não sou de demonstrar 100% do que sinto. Perguntaram: 'Mas você está feliz ou não?', porque, de fato, eu não parecia estar. Mal podia esperar, mas sou um cara muito prático: queria ir até lá e viver a experiência. Só isso. Antes de acontecer, não consigo ficar tão feliz".

"Foi estranho estar em Coverciano. Eu já tinha ido lá com as seleções de base, mas, com os jogadores da seleção principal, é realmente outra coisa. Você sente um peso diferente. E há os novos companheiros, gente que joga no Manchester City, no Arsenal, na Inter. Eu já conhecia Calafiori, e ele me ajudou. Em campo, Donnarumma e também Gatti são daqueles que mantêm você muito focado. Além deles, Bonucci e Bollini, que já tinha sido meu técnico".

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"Mancini não me disse nada de especial. Do ponto de vista do futebol, falou só de dois ou três movimentos. Fora isso, me deu as boas-vindas e disse para eu ficar tranquilo".

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"O que eu e Cisse dissemos um ao outro? O futebol é imprevisível, tudo acontece em pouco tempo: parece que passou uma vida, mas, na verdade, foi só um ano. O que me fez rir muito foi a entrevista coletiva, porque até outro dia estávamos juntos no vestiário do Catanzaro".

"No começo, a Serie B não foi fácil. Era minha primeira experiência longe de casa, e eu vinha de um ambiente como o do Milan: muitos garotos subestimam a diferença entre o time sub-20 e a Serie B. O técnico, o diretor e a comissão técnica me ajudaram muito. Passei os primeiros meses na academia ganhando massa muscular, sem jogar. Diziam para eu ficar tranquilo, mas foi difícil. Depois, quando você vê os primeiros resultados, entende que está no caminho certo. Depende sempre de você: de quanto empenho e dedicação coloca nisso. Ganhei 7 quilos de massa muscular, mas ainda preciso ganhar mais. Sinto muito a diferença quando jogo, principalmente nas disputas com os outros jogadores. Não é que agora eu seja um fisiculturista, viu?"

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"Minha transferência pelo Milan? Sinceramente, eu não tinha entendido os motivos do Milan. No Catanzaro, precisei me questionar mais, e isso me ajudou muito a olhar para dentro de mim e me conhecer. No verão passado, fiquei honrado com o interesse do Milan. Também recebi mensagens de dirigentes, de pessoas importantes do clube. Mas, junto com meu empresário Alessandro Lucci, escolhi desde o início ir para o Como para crescer aos poucos: a decisão já estava tomada. E eu tinha tomado essa decisão com mil por cento de certeza, sem pensar em voltar atrás. Nesses anos, entendi que as escolhas precisam ser feitas por você, e só por você. Pode ouvir conselhos, claro, mas a última palavra tem que ser sua".

"Eu e Fabregas conversamos, mas não havia muito a dizer. Bastou olhar para o time, para o estilo de jogo: acho que combina bem com as minhas características. O Como é um clube jovem, formado por garotos humildes, mas ambiciosos, todos com os pés no chão. E isso está fazendo com que os moradores da cidade se apeguem ao time".

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"Nico Paz me impressionou pela força física. Em termos de porte físico, é realmente impressionante. Eu não esperava. E também pela dedicação ao trabalho, pela humildade e pelo que faz na fase defensiva".

"Baturina é muito forte mentalmente, seguro de si, arrogante na medida certa".

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"Quem eu escolheria como companheiro de time pelo resto da carreira? Caqueret. Ele é uma máquina de guerra e nunca para. Deixo que ele corra, e eu jogo".

"Maurizio Viscidi, responsável pelas seleções de base da Itália, disse que sou o talento mais espanhol do futebol italiano? Em termos de futebol, eu me identifico com isso, gosto muito dessa maneira de interpretar o jogo. E, aqui no Como, o jeito de jogar é bastante espanhol. Tenho muita coisa a melhorar, gostaria de ter mais consciência das minhas qualidades como jogador".

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"Um jantar com Olise? Eu perguntaria como ele consegue ficar tão tranquilo em qualquer situação e manter a concentração apesar de estar no centro das atenções, também pelo jeito dele".