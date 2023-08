Por que Léo Pereira não joga pelo Flamengo contra o Olímpia, pela Libertadores

O zagueiro é um dos desfalques do time treinado por Jorge Sampaoli nas oitavas de final

Léo Pereira tem sido figura constante na zaga titular do Flamengo, e além da parte defensiva também passou a marcar gols importantes em 2023. No entanto, estará fora de campo no duelo contra o Olímpia, o de ida pelas oitavas de final da Libertadores da América.

O motivo da ausência de Léo pereira é uma lesão na coxa esquerda – mesma razão que explica a ausência de Filipe Luís nesta mesma partida. Pedro, atacante e um dos artilheiros do Brasil neste ano, também não enfrenta a equipe paraguaia por causa de uma punição interna dada pelo clube.

Flamengo e Olímpia se enfrentam no Maracanã, no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores.