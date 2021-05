Por que Laporte vai jogar pela seleção da Espanha em vez da França?

Zagueiro do City deve jogar Eurocopa pela seleção de Luis Enrique

A Espanha poderá contar com um novo defensor de alto nível. De acordo com o jornal Marca, o zagueiro do Manchester City, Aymeric Laporte, está a apenas um passo de se tornar jogador da seleção espanhola. Desta forma, Laporte chegaria a tempo de jogar a próxima Eurocopa sob o comando de Luis Enrique, que aparentemente tem sido muito favorável ao jogador nascido na cidade francesa de Agen fazer parte da seleção espanhola.

Laporte possui nacionalidade espanhola e já está publicado no Diário Oficial da Espanha, conforme necessário. Deste modo, o defensor do City já tem dupla nacionalidade. A rapidez com que o novo passaporte espanhol de Laporte foi feito, só foi possível graças ao envolvimento do Conselho Superior do Esporte através do seu novo presidente, José Manuel Franco.

É importante destacar que Laporte não atuou pela seleção francesa porque nunca agradou o treinador, Didier Deschamps. No entanto, a última mudança nos regulamentos da Fifa para que os jogadores de futebol possam competir por uma segunda seleção determina que aqueles que jogaram no máximo três vezes pela primeira seleção antes de completar 21 anos, incluindo partidas de qualificação, possam jogar por outra seleção. Não sendo consideradas competições como a Eurocopa ou a Copa do Mundo. Além disso, a Fifa exige que a última participação com a primeira seleção deve ter sido há mais de três anos.

Da mesma forma, também se solicita que o jogador de futebol que pretenda representar um segundo país reúna algum dos seguintes requisitos: ter nascido no território da federação, que um dos seus pais biológicos ou um dos seus avós tenha nascido no território da federação ou ter vivido pelo menos cinco anos ininterruptos no território, um dos requisitos que Laporte cumpre.

O zagueiro e a seleção espanhola aguardam apenas a aprovação da Fifa para o anuncio em definitivo, algo que ocorrerá em alguns dias. O último obstáculo tem a ver com o fato de que o novo regulamento internacional examina se um jogador disputou partidas oficiais com a seleção Sub-21 depois dos 21 anos, algo que aconteceu no caso de Laporte e da França, mas isso também aconteceu com Munir e a Espanha, e o jogador do Sevilla pode agora jogar pelo Marrocos.

Com isso, a seleção de Luis Enrique é reforçada com a possibilidade de Aymeric Laporte ser convocado para a disputa da Eurocopa 2021 e assim juntar-se com Sergio Ramos, Pau Torres, Eric García e Iñigo Martínez como opções para a defesa espanhola.