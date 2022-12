Por que Laporte joga pela seleção da Espanha em vez da França?

Zagueiro do Manchester City disputa a Eurocopa pela seleção de Luis Enrique

Nesta Copa do Mundo do Qatar, a Espanha vai contando com um defensor de altíssimo nível. Nascido na cidade francesa de Agen, Aymeric Laporte, zagueiro do Manchester City, se tornou oficialmente um jogador de La Furia, integrando o grupo espanhol convocado por Luis Enrique para o torneio mundial de seleções. Com a camisa 24, estreou na seleção espanhola na Euro 2020 como titular do selecionado vermelho contra a Suécia, no empate sem gols no Estádio Olímpico de La Cartuja.

Em entrevista ao Marca, Laporte, que atuou por muito tempo pelo Athletic Bilbao, explicou seus motivos para escolher representar a seleção da Espanha, da qual já é titular absoluto.

"É uma longa história de muito tempo atrás. Ele [Luis Enrique] me ligou e disse que estava interessado em me receber e queria saber se eu estava interessado em competir na Euro. Ele me disse que era muito viável que eu pudesse jogar pela Espanha, e fiquei encantado", afirmou o defensor.

"Me sinto muito confortável e feliz. Estou em um estágio da vida onde me encontro muito feliz e estou tirando vantagens disso. Aqui estou como uma criança vivendo seu sonho. Eu estava ansioso por isso e estou aproveitando cada minuto".

De famíia francesa, Laporte confirmou que conversou com a sua família antes de tomar a decisão final. Nascido na região basca da França, seus familiares não se opuseram à ideia.

"Como era um assunto delicado, eu discuti com a minha família, expliquei a eles a minha inteção e eles entenderam. Eles, de alguma forma, viram da forma mais clara. O que a Espanha me deu, não apenas agora e durante minha carreira, não se compara com a França", completou o "espanhol".

Processo de dupla nacionalidade

Laporte possui nacionalidade espanhola e está publicado no Diário Oficial da Espanha, conforme necessário para defender a seleção. Deste modo, o defensor do City tem dupla nacionalidade. A rapidez com que o novo passaporte espanhol de Laporte foi feito,só foi possível graças ao envolvimento do Conselho Superior do Esporte através do seu novo presidente, José Manuel Franco.

É importante destacar que Laporte não atuou pela seleção francesa porque nunca agradou o treinador, Didier Deschamps.

A última mudança nos regulamentos da Fifa para que os jogadores de futebol possam competir por uma segunda seleção determina que aqueles que jogaram no máximo três vezes pela primeira seleção antes de completar 21 anos, incluindo partidas de qualificação, possam jogar por outra seleção, não sendo consideradas competições como a Eurocopa ou a Copa do Mundo. Além disso, a Fifa exige que a última participação com a primeira seleção tenha que ter sido há mais de três anos.

Da mesma forma, também se solicita que o jogador de futebol que pretenda representar um segundo país reúna algum dos seguintes requisitos: ter nascido no território da federação, que um dos seus pais biológicos ou um dos seus avós tenha nascido no território da federação ou ter vivido pelo menos cinco anos ininterruptos no território, um dos requisitos que Laporte cumpre.

O zagueiro e a seleção espanhola aguardavam apenas a aprovação da Fifa para o anúncio em definitivo. O último obstáculo era apenas o novo regulamento internacional examina se um jogador disputou partidas oficiais com a seleção Sub-21 depois dos 21 anos, algo que aconteceu no caso de Laporte e da França.