Por que Kevin De Bruyne foi substituído na final de Champions League contra a Inter de Milão?

O meio-campista belga disputou, por poucos minutos, duas finais de Liga dos Campeões pelo Manchester City

Kevin De Bruyne já conseguiu colocar o seu nome na história do Manchester City, e do futebol inglês como um todo, por causa de sua habilidade, capacidade de decidir jogos e, claro, títulos. Mas na Champions League o belga acumula algumas frustrações. Especialmente nas duas finais que disputou, uma vez que acabou sendo substituído no primeiro tempo das suas duas decisões europeias.

Nas duas ocasiões, De Bruyne foi substituído por causa de lesão. Contra a Inter de Milão, em 2023, o belga deixou o campo aos 37 minutos da etapa inicial depois de sentir o que parece ser uma lesão muscular na parte posterior de sua coxa.

Em 2021, na final perdida contra o Chelsea, Kevin De Bruyne deixou o campo aos 14 minutos depois de ter fraturado o rosto durante uma dividida. Definitivamente, finais de Champions League não reservaram boas surpresas em campo para um dos melhores jogadores de sua geração.