Por que Kayky, joia do Fluminense, foi para o Manchester City mais cedo que o esperado

O jovem, que pelo talento demonstrado na base chegou a ser apelidado como "Neymar Canhoto", já teve sua rescisão com o Tricolor confirmada pelo BID

Considerado o mais promissor da chamada "geração dos sonhos" das categorias de base do Fluminense, Kayky foi vendido para o Manchester City em abril de 2021, por 15 milhões de euros – além de cláusulas que podem fazer o valor aumentar para até 200 milhões. Após 37 jogos pelo Tricolor, o jovem de 18 anos tomou o caminho da Inglaterra quase cinco meses depois.

No acordo inicial, entretanto, estava estipulado que o meia-atacante só deixaria o futebol brasileiro ao final da temporada, e não no decorrer dela. O que aconteceu para a mudança de rumos?

Segundo comunicado oficial do Fluminense, que ressaltou a boa relação com o Manchester City, a decisão foi tomada para intensificar mais o desenvolvimento de Kayky.

"Em virtude da ótima relação entre o Fluminense e o Manchester City, o atacante Kayky teve a rescisão de seu contrato antecipada para o início do desenvolvimento do atleta na Inglaterra. Como o Tricolor mantém percentual sobre venda futura do jogador e direitos a bônus a serem alcançados pelo atleta quando estiver clube inglês, as duas partes optaram em antecipar em três meses a ida de Kayky", diz a nota oficial emitida pelo Tricolor.

Kayky teve um bom início de temporada, especialmente no Campeonato Carioca (onde fez um golaço contra o Nova Iguaçu, depois de driblar quatro adversários), e na primeira parte da campanha na fase de grupos da Libertadores. Entretanto, conforme era até de se esperar devido a baixíssima idade, foi perdendo espaço no time titular.

Nos últimos 20 jogos do Fluminense, Kayky foi titular em apenas duas vezes. E nunca chegou a completar os 90 minutos em um jogo oficial. Pelo Tricolor o jovem, que foi apelidado como “o Neymar canhoto”, marcou quatro gols (três no Carioca, um na Libertadores) e deu três assistências (duas no Carioca, uma na Libertadores).

Em comum acordo, os clubes definiram que antecipar sua ida para a Europa seria o melhor para esta nova parte da lapidação desta que promete ser uma das grandes joias do futebol brasileiro para o futuro.

O Fluminense ainda tem um percentual dos direitos de Kayky para alguma eventual futura negociação.