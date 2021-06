Por que Karim Benzema não deslancha no ataque da França após retorno?

O centroavante do Real Madrid tomou o posto que era de Olivier Giroud

Karim Benzema está de volta à seleção francesa principalmente por sua boa temporada no Real Madrid. Ele assumiu o protagonismo do time com a saída de Cristiano Ronaldo e desde então é o principal resposável pelos gols dos merengues. Na França, porém, o desempenho ainda não é no mesmo nível.

Desde que Ronaldo se mudou para a Juventus em 2018, Benzema teve três das suas melhores temporadas na Espanha. Na verdade, com 87 gols em 147 jogos, foi ele o jogador que os Los Blancos recorreram para decidir os jogos.

Depois de ter visto o atacante de 32 anos, marcar 30 gols em 46 partidas pelo Real Madrid ao longo da última temporada, o técnico da França, Didier Deschamps, foi convencido a oferecer uma chance ao atacante depois de cinco anos fora da seleção. Isto porque, Benzema estaria envolvido a um escândalo de uma fita de sexo envolvendo o ex-colega de equipe internacional Mathieu Valbuena.

Foi um retorno que deveria trazer um grande ganho técnico para os atuais campeões mundiais, que viram Olivier Giroud passar por toda Copa do Mundo de 2018 na Rússia sem acertar um chute no alvo.

Com Antoine Griezmann e Kylian Mbappe completando o time, o ataque já estava sendo chamado como o "Triângulo Dourado".

Enquanto isso, a notícia de que Benzema estava convocado para a seleção foi comemorada por uma série de torcedores ansiosos para ver o atacante nascido em Lyon atuar pela seleção nacional de novo. A Nike não conseguiu atender a demanda de vendas, já que as camisas com seu nome se esgotaram rapidamente em Paris.

Um vendedor comentou: “Nunca houve um pedido tão grande de uma camisa da França desde que abri a loja. É mais do que as vendas de Ronaldo quando ele se mudou para a Juventus. É inédito.”

Até agora, porém, o resultado tem estado bem longe do desempenho esperado.

A França marcou apenas dois gols nos jogos da Euro 2020. Um dos gols foi contra do alemão Mats Hummels e o outro gol foi marcado por Griezmann.

Enquanto Benzema se prepara para o encontro com Cristiano Ronaldo, na partida entre Portugal e França, ele vem sendo pressionado pela torcida francesa por seu baixo desempenho.

Desde que voltou seus números não impressionam. Foram quatro partidas disputadas, e um total de 305 minutos sem marcar gols e assistências.

Além disso, grandes oportunidades foram desperdiçadas, principalmente um pênalti que ele errou em um amistoso contra País de Gales. Na partida contra a Hungria, ele teve uma chance gloriosa de abrir o placar no empate em 1 a 1, mas ele acabou acertando a trave.

“Ele tem que marcar essa chance”, Alain Perrin, um dos ex-técnicos do atacante no Lyon, disse ao L'Equipe se referindo ao gol perdido.

Enquanto isso, seu principal rival pela camisa 9, Giroud, marcou duas vezes em apenas 74 minutos em campo, desde que a seleção francesa se reuniu.

O atacante do Chelsea precisa de apenas cinco gols para igualar o recorde de 51 gols de Thierry Henry pelo seu país, mas é improvável que ele tenha muito mais minutos para atingir esse total.

Inacreditável em Stamford Bridge, sua falta de tempo de jogo está finalmente afetando seu desempenho com os Les Bleus, onde ele foi por tanto tempo um ponto de apoio do ataque, mesmo quando não conseguiu marcar muitos gols.

Benzema ainda não empolgou, sua falta de química com Antoine Griezmann é vista como um problema que está afetando a França.

“Essa é a sua interpretação da situação, mas não a minha”, retrucou Deschamps na coletiva de imprensa quando questionado sobre o ataque. “É possível que possamos ser melhores em nossas partidas, mas também há Kylian Mbappe e a relação entre Benzema e Griezmann também depende de quem está jogando atrás deles, que deve dar a eles a bola mais rápido.”

Enquanto isso, dentro da seleção, há a sensação de que Benzema só precisa de um gol para deslanchar na França.

“Quando ele marcar o primeiro, será como uma torneira”, disse Lucas Digne.

Na verdade, a última vez que Benzema marcou pela França, foi contra a Armênia em 2015. A expectativa é que o atacante quebre essa barreira e sua "segunda" carreira internacional deslanche.

Caso não marque novamente, os gritos por Giroud só ficarão mais altos.