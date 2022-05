Por que Kai Havertz desfalca o Chelsea na final da FA Cup 2021/22?

Vale a taça! Chelsea e Liverpool se enfrentam neste sábado (14), em Wembley, a partir das 12h45 (de Brasília), pela grande decisão da Copa da Inglaterra. E os Blues tem um desfalque de peso para o confronto. Trata-se de Kai Havertz, o jogador de 22 anos foi uma baixa improvável da equipe do Chelsea quando os dois times foram anunciados para o confronto no Wembley.

O técnico do Chelsea, Thomas Tuchel, confirmou que Havertz estava fora do jogo depois de receber uma pancada.

"Tentamos até o último minuto. [Havertz] tem problemas nos tendões. Não é uma lesão real. Ele sente que se for, haverá uma lesão. Se ele disser isso antes de uma final, é grave o suficiente para não ser titular. Ele faz muitos sprints, corridas de intensidade. Não podemos arriscar isso”, disse Thomas Tuchel sobre o atacante alemão.

Mais artigos abaixo

O atleta dos Blues foi descartado da final da FA Cup do Chelsea contra o Liverpool devido a uma lesão no tendão da coxa. Havertz fez 45 jogos em todas as competições em sua segunda temporada no clube, marcando 13 gols e dando seis assistências.

Romelu Lukaku será titular ao lado de Christian Pulisic e Mason Mount na ausência de Havertz, enquanto Timo Werner foi colocado no banco de reservas.