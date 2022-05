Por que Jurgen Klopp chamou a Nations League de "ideia ridícula"?

O técnico do Liverpool, Jurgen Klopp, declarou que teve conversas com o presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, sobre a final da Champions League. Mas o que chamou ainda mais a atenção dos torcedores e da mídia foi a forte opinião e tranquilidade do alemão em declarar que: a Liga das Nações, na verdade, é uma "ideia ridícula".

Isso, pois, Klopp confirma que a competição da Uefa acaba atrapalhando ainda mais o calendário já apertado dos clubes de futebol, e que a entidade poderia descartar esse torneio e passar a receber mais dinheiro com a final da Liga dos Campeões, para, deste modo, não ter necessidade que houvesse a outra disputa. Além disso, o treinador defende que deveriam ser vendidos mais ingressos ao público para a final da Champions:

"Nós não falamos, ele me mandou uma mensagem. Eu obviamente disse que deveria haver mais ingressos para os torcedores e então acho que a mesma explicação que ele me deu, ele deu publicamente."

"O que é isso? Os 93% do dinheiro da Liga dos Campeões vai para os clubes e a Uefa recebe apenas alguns euros, e eu respondi e disse 'OK, esta é uma daquelas situações em que você deve ter mais informações antes de dar respostas', e eu não posso estar constantemente preparado para esse tipo de coisa, mas ainda tenho uma opinião."

"Então está tudo bem, vou tentar esclarecer isso aqui que obviamente eu não sabia o suficiente sobre isso. Mas eu disse também nesta conversa que a razão de eu não estar tão de bom humor quando falo da Uefa é por causa da Liga das Nações.

Vantagem boa na Premier League...



Mas será que Pep vai tirar Klopp e o Liverpool do pensamento tão cedo? 😅💭 pic.twitter.com/ptBr8bq0rN — GOAL Brasil (@GoalBR) May 12, 2022

"Ainda acho que é uma das ideias mais ridículas do mundo do futebol, porque agora terminamos uma temporada em que [alguns] jogadores jogaram mais de 70 jogos, facilmente - jogos de clubes 63 ou 64, além de internacionais - e depois vamos direto a 75, o que é muito louco. Continuamos com os jogos da Nations League porque temos que jogá-los quando não há torneio, quem se importa se jogamos quatro, cinco ou seis jogos com as seleções..."

"Então essa é a razão porque eu preferiria que a Uefa recebesse mais dinheiro da final da Liga dos Campeões e descartasse a Liga das Nações novamente. Essa seria a minha solução preferida e mais ingressos para as pessoas de qualquer maneira."

"Essa é minha opinião pessoal. Eu li sobre isso, mas talvez eu não tenha todas as informações, mas ainda é minha opinião".

Klopp ainda comentou sobre o novo estilo de Liga dos Campeões, planejado pela Uefa para 2024/25, onde o técnico também cita sobre "o aumento de jogos sempre ser uma má ideia", mas que ainda não teve tempo de criar uma opinião concreta sobre o assunto.

O Liverpool se prepara para a disputa da final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid, que acontece na França, em 28 de maio deste ano. Como citado pelo presidente da Uefa, serão concedidos 20 mil ingressos para cada torcida dos clubes espanhol e inglês, onde Klopp cita baixa quantidade de entradas.