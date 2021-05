Por que o jogo Junior x Fluminense foi transferido para o Equador?

Protestos impediram a realização do jogo da Libertadores na Colômbia; Conmbeol definiu Guayaquil como nova sede

O jogo entre Fluminense e Junior Barranquilla, desta quinta-feira (5), sofreu alterações por parte da Conmebol. Uma torcida organizada do clube, chamada Frente Rojiblanco Sur 1998, ameaçou impedir a entrada dos ônibus ao estádio caso a partida não seja adiada ou suspensa. A entidade, então, decidiu levar o jogo para Guayaquil, no Equador.

Os portestos civis em várias cidades da Colômbia, motivados pela reforma tributária e pela opressão policial contra os manifestantes, fizeram a Conmebol repensar o jogo entre Junior Barranquila x Fluminense, marcada para acontecer na cidade colombiana. Tolima x Elemec também vai sofrer alterações, pelo mesmo motivo.

O jogo, que inicalmente havia sido adiado indefinidamente vai ser realizado no mesmo dia, quinta-feira, porém às 21h (de Brasília), e não mais às 19h, como estava marcado, em Guayaquil, no Equador. O Fluminense confirmou a informação em nota oficial.

Conmebol muda local de jogo do Fluminense, que reprograma logística para jogar na cidade de Guaiaquil, no Equador. Saiba mais >> https://t.co/vuHam7E8o9 pic.twitter.com/qjm9WPb5ym — Fluminense F.C. (@FluminenseFC) May 5, 2021

Vale lembrar que, por questões de programação, a delegação do Fluminense já estava na Colômbia, onde chegou na terça-feira durante a noite. O time, agora, já estaria fazendo um novo planejamento para a semana, que inclui a locomoção para o Equador o mais rápido possível, para estar tudo certo na quinta-feira. No domingo, o Tricolor tem um compromisso da semifinal do Campeonato Carioca.

"Solicitamos a suspensão ou adiamento da partida válida pela Copa Conmebol Libertadores entre Junior e Fluminense a ser disputada no dia 06 de maio de 2021, às 17h (horário local), no estádio Romelio Martínez, uma vez que estamos plenamente convencidos que a situação atual do país não é a melhor, e fazemos como protesto a um governo criminoso e fascista, que através das forças armadas do Estado torturam, matam e fazem desaparecer milhares de jovens que saem para protestar pelos seus direitos constitucionais", afirmou a torcida em comunicado.